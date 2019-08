Propunerea Danei Gîrbovan pentru șefia MJ a inflamat spațiul public atât de tare încat, chiar din rândul magistraților și a unor asociații nou înființate de „protestatari în robă”, a fost lansat un atac nefiresc la adresa Danei Gîrbovan, cea care nu doar că a făcut dovada independenței sale în lungul șir de lupte pe care l-a dus împotriva Sistemului securist, dar a arătat și că știe să își reprezinte colegii judecători și nu numai, în interesul bunei fucnțiuonări a sistemului judiciar.

AMR și APR: „Pe aceste „modificari nocive” si pe lupta noastra efectiva si „efervescenta” s-au fundamentat reusitele”.

Pentru a-și manifesta susținerea pentru propunerea în funcția de ministru al Justiției a Danei Gîrbovan, dar și pentru a-i arăta suportul de care se bucură în magistratură, două dintre cele mai importante asociații profesionale ale magistraților din România, de tradiție, s-au hotărât să ia poziție și să pună capăt atacurilor la adresa judecătoarei Dana Gîrbovan.

„Concret, Asociatia Magistratilor din Romania (AMR), reprezentata legal de judecator dr. Andreea Ciuca (foto dreapta), in calitate de presedinte interimar, si Asociatia Procurorilor din Romania (APR), reprezentata legala de procuror Elena Iordache (foto stanga), in calitate de presedinte, ne-au remis un comunicat de presa in care isi manifesta dezacordul fata de incercarile de manipulare a opiniei publice, venite chiar din interiorul sistemului de justitie, de la doua asociatii profesionale populate de magistrati activisti.

AMR si APR precizeaza astfel ca sunt complet neadevarate sustinerile celor doua asociatii profesionale de magistrati, care s-au trezit sa acuze ca nominalizarea judecatoarei Dana Girbovan de catre premierul Dancila in functia de ministrul al Justitiei reprezinta o recompensa pentru „activitatea efervescenta” de sprijinire a unor „modificari nocive” aduse in ultimii trei ani Legilor Justitiei”, scrie Luju.ro.

Singura realitate, evidențiată în comunicat de judecătoarea Andreea Ciucă și de procuroarea Elena Iordache este aceea că Dana Gîrbovan, prin UNJR, alături de cele două asociații AMR și APR, a reușit în ani de zile să contribuie esențial la transformarea, din discuții și propuneri în dispoziții legale, a multor aspecte incontestabil importante pentru sistemul de justiție, pentru statutul judecătorilor și procurorilor, pentru destinatarii actului de justiție, putând oricând să enumere zeci de texte legale și regulamentare ce poartă amprenta acestor trei asociații și a căror introducere în lege sau a căror modificare s-a bazat pe solicitări ale magistraților.

