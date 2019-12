Pe lângă talentul incontestabil, Smiley a devenit foarte popular şi datorită legăturilor sale amoroase cu femei forte cunoscute în showbiz.

Sânziana Negru, au fost împreună doi ani, Laura Cosoi sau Loredana Ciubotaru sunt doar câteva nume .

Dar, trecutul sentimental a rămas la locul său, cu toate că unele amintiri nu pot fi şterse.

„Eu sincer acum am emoţii, pentru că-mi doresc foarte tare să fii în echipa mea! Şi îmi bate inima mai tare. Sunt prea emoţionat. Cânţi senzaţional, arăţi senzaţional, vorbeşti foarte frumos. Eu te vreau!”, mărturisea la vremea aceea Smiley, referindu-se la concurenta Loredana.

Dar, pe de altă parte, Smiley a fost tot timpul refractar atunci când a fost întrebat despre relațiile sale, preferând, așa cum se întâmplă și în cazul Ginei Pistol, o discreție aproape totală.

„Nu mă mai tot întrebaţi despre iubită şi viaţă personală pentru că nu am aşa ceva. Când să mai am timp de altceva? De ce nu mă întrebaţi câte ore dorm?! Am ajuns târziu de la un concert şi noaptea trecută m-am odihnit vreo cinci ore”, spunea Smiley la un moment dat.

Chiar şi relaţia cu Gina Pistol a fost ascunsă până aproape de curând, când aceasta a dat din „casă”, divulgând câte ceva despre frumoasa poveste de dragoste dintre ei.

Gina Pistol chiar a spus, gândindu-se „mai departe”, că va purta numele soțului atunci când va fi cerută în căsătorie și va face pasul care va oficializa relația.

„Dacă bărbatul meu mă cere de soață înseamnă că o să-i port numele. (…) Cred că unul dintre lucrurile pe care omul de lângă mine le preferă este că am simțul umorului. Sunt mai glumeață de fel. Tot timpul fac glume, mai tâmpite, mai puțin tâmpite. Dar să spunem că eu sunt o femeie pasională”, a declarat Gina Pistol.

Smiley și Gina Pistol formează un cuplu din martie 2017, însă au fost extrem de discreți cu aparițiile în public. Totuși, recent, artistul a confirmat faptul că are o legătură cu o femeie, pe care o consideră ideală pentru el.

“Cred că femeia cu care sunt e cea ideală”, a spus Smiley. Cu siguranță, Gina Pistol a apreciat cuvintele iubitului său, potrivit cancan.ro

