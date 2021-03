Cine este Viorel Șeicaru, unul dintre polițiștii Secției 16. Viorel Șeicaru, unul dintre polițiștii Secției 16 din București acuzați de tortură, după ce împreună cu alți colegi au sechestrat și bătut doi tineri, este lider de sindicat. El este cunoscut drept unul dintre cei mai vocali sindicaliști din Poliție și a participat recent la protestele organizate în fața Ministerului de Interne.

3 agenți de la Secția 16 sunt arestați preventiv, iar alți 5 sunt sub control judiciar după ce au agresat doi tineri. Ei le reproșaseră polițiștilor, în vara lui 2020, că nu purtau masca de protecție în timp ce făceau controale în centrul Capitalei.

Cine este Viorel Șeicaru, unul dintre polițiștii Secției 16! Lider de sindicat, participant la protestele din ianuarie

Viorel Șeicaru, unul dintre agenții arestați pentru tortură, lucrează de aproape 20 de ani în Poliție. În ultimii ani a fost angajat la Secția 16 din Sectorul 4. Este lider de sindicat în SNAP – Sindicatul Național al Agenților de Poliție din România, unde deține funcția de vicepreședinte. Din această calitate a participat la aproape toate protestele organizate în fața Ministerului de Interne, când polițiștii au cerut bani în plus, pe lângă alte drepturi.

Viorel Șeicaru se numără printre cei 9 agenți acuzați că au torturat doi tineri în toamna anului trecut.

Noi mărturii de practici violente . Un alt bărbat susține că a fost abuzat de Șeicaru și în 2019

Între timp, au fost lansate noi acuzații la adresa liderului sindical. Un alt bărbat susţine că a fost îmbrâncit şi încătuşat ilegal de acelaşi agent în 2019. Bărbatul a depus imediat plângere la Parchetul Judecătoriei Sectorului 4. A primit abia luna aceasta citaţie să se prezinte la audieri în calitate de parte vătămată.

Unii din oamenii lui Viorel Șeicaru ar fi implicați și în alte evenimente similare. Într-o filmare din 2018 de la Secția 16 se vede cum 3 agenți lovesc un bărbat încătușat. În încăpere intră și Viorel Șeicaru, șef de tură la acel moment. Acesta nu pare să intervină sau să ia atitudine.

Președintele Federației Naționale a Polițiștilor Sed Lex : Un om foarte violent, foarte agresiv

„Imaginile nu fac altceva decât să vorbească despre comportamentul acestui individ. Un om foarte violent, foarte agresiv, îmi pare rău că nici nu pot să spun că e coleg cu mine, pot să spun că are atitudinea unui derbedeu din stradă. Punct. Am avut o reacție, eu am fost amenințat pe diverse canale să îmi văd de treaba mea”, a declarat Florin Vîlnei, președintele Federației Naționale a Polițiștilor Sed Lex.

Șeful sindicatului SNAP despre colegul său: Nu pot să îmi explic

Iulian Surugiu, șeful sindicatului SNAP, se dezice de comportamentul celui cu care împarte conducerea organizației.

„Din punctul meu de vedere, mai ales că sunt fondatorul acelui sindicat, nu pot să îmi explic. Dar așa ceva nu poate să existe la noi în România, în absolut nicio țară din lume. Din păcate, sunt niște copii sau oameni maturi, chiar că cel în cauză e un om matur, care atunci când ajunge într-o funcție sindicală, dacă se crede că el poate să facă orice se înșală armanic”, a spus Iulian Surugiu, președintele SNAP.

