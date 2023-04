Cine este românca aleasă de NASA pentru programul de colonizare a planetei Marte. A obținut numeroase diplome de prestigiu în SUA

Este vorba despre Irina Anca Șelariu, ce și-a începutul studiile la Universitatea Transilvania și le-a continuat apoi în SUA. Aceasta este prezentată de NASA TV drept un microbiolog al Marinei Americane.

Experimentul NASA presupune ca cei selectați să stea într-o capsulă care va replica existența umană pe planeta Marte.

Brașoveanca Irina Anca Șelariu va participa la experimentul NASA

„Extrem de pasionată de bioștiințe, o vizionară a științei viitorului, o tânără modestă, independentă și extrem de încrezătoare în forțele ei , nepoata noastră, Irina, este un excepțional exemplu de tânără femeie care, prin multă muncă și pasiune, a atins un înalt punct al competenței științifice profesionale”, a prezentat-o mătușa ei, Elena Belloiu din Brașov, pe românca aleasă de NASA.

Experiența sa acoperă domenii precum descoperirea și dezvoltarea de vaccinuri, transmiterea prionilor (cea mai mică proteină infectantă identificată până în prezent), dezvoltarea terapiilor genetice și gestionarea proiectelor de cercetare a bolilor infecțioase.

„Șelariu a obținut o diplomă în filologie la Universitatea Transilvania din România, o licențiere în științe în biochimie la Universitatea din Montclair, New Jersey și un doctorat în științe biomedicale interdisciplinare la Universitatea Rutgers, New Jersey. Are, de asemenea, și studii post-doctorale în domeniul prionilor, la Universitatea din Fort Collins, Colorado”, o descrie pe româncă NASA TV.

Prima pasiune a ei a fost limba engleză

Potrivit mătușii sale, Elena Belloiu, prima pasiune a nepoatei sale a fost limba engleză, la care a și obținut prima diplomă, chiar în orașul natal. Aceasta o descrie ca pe o femeie minune, declarându-se extrem de mândră de ea.

Recent, românca a susținut un discurs la o conferință științifică de mare importanță din SUA, unde conform mătușii sale, Irina Anca Șelariu a prezentat o viziune personală asupra Universului și a filosofiei sale de înțelegere a științei. Discursul a fost foarte bine primit și a dus la selectarea româncei în echipa de experți care va participa la un experiment, potrivit Adevărul.