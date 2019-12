Alexandru Comerzan (31 de ani), concurentul care face parte din echipa lui Cătălin Scărlătescu, este câștigătorul marelui premiu în valoare de 30.000 de euro al ediției ,, CHEFI LA CUȚITE 2019″.

Pe contul de Facebook al acestuia au apărut primele felicitări, chiar dacă finala nu a fost încă difuzată la Antena 1. Chef Scărlătescu a câștigat sezonul acesta alături de Alexandru Comerzan, Florin Dumitrescu neavând niciun concurent în finală în timp ce Sorin Bontea s-a bazat pe Bobby și Alex, iar Cătălin Scălătescu l-a avut Alexandru Comerzan în finală, cel care a și câștigat cei 30.000 de euro, potrivit romaniatv.net.

„Petrec mai mult timp în bucătărie decât acasă”

Jurații de la emisiune au fost cuceriți de Alex încă de la prima apariție a acestuia. Concurentul, despre care se spune că este câștigătorul Chefi la cuțite, este din Chișinău și spune că este fan al emisiunii care a cucerit România..

„În general sunt un chef liniștit, mai ales dacă decurg lucrurile așa cum îmi place mie. Dacă aș rezuma la doar trei cuvinte…organizat, hotărât și inventiv, îmi place mult să experiementez’, a declarat Alex la Antena 1.

Alexandru Comerzan are 31 de ani, este de profesie chef bucătar și este din Chișinău. Iubește bucătăria care îi ocupă cea mai mare parte a timpului. El și-a rugat soția să nu îl facă să aleagă între bucătărie și famlie.

„Petrec mai mult timp în bucătărie decât acasă”, a declarat concurentul, al cărui vis este să lucreze cu cei mai mari bucătari ai lumii.

Alexandru Comerzan și-a văzut prima dorință îndeplinită, aceea de a-i întâlnit pe cei trei chefi. Și-ar fi dorit să ajungă în echipa lui Dumitrescu, de la Scărlătescu primind un sfat prețios, și anume de a renunța a fi neîncrezător în propriile sale forțe.„ Este printre cele mai bune farfurii pe care le-am gustat”, au spus chefii la unison.

„Nu-mi este teamă de nicio probă”

„Nu îmi este teamă de vreo probă. Am gătit multe până în acest moment, iar fix înainte de competiție am călătorit prin Asia și am învățat și câteva secrete din bucătăria lor.”, a mai spus Alex Comerzan, supervizat de maestrul Scărlătescu.

Chefi la cuțite este un cooking show românesc, difuzat prima dată pe 7 martie 2016, de către canalul de televiziune Antena 1. Emisiunea este moderată de Gina Pistol iar juriul este format din Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. În anul 2017, Chefi la cuțite, a fost desemnat cel mai bun show de divertisment la Premiile Radar de Media.

