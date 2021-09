Cine este bătrânul care s-a reîntors acasă după 30 de ani. Nimeni nu știe pe unde a umblat: „Soția mi-a spus: e tatăl tău”

Vasile Gorgoș, în vârstă de 93 de ani, s-a reîntors acasă după 30 de ani în care nu s-a mai știut nimic de el. Bărbatul a ieșit pe poarta casei și nu s-a mai întors. Familia și localnicii erau convinși că bărbatul a decedat. Revenirea sa a fost un motiv de bucurie pentru familie, însă, în același timp, ridică semne de întrebare cu privire la dispariția sa.

Vasile Gorgoș s-a reîntors acasă după 30 de ani de absență

Vasile Gorgoș a plecat de la propria locuință în anul 1991, după ce s-a închis CAP-ul din comună, și nu s-a mai întors. Verona Lungu, o localnică din satul Buhocel, l-a văzut pe Vasile Gorgoș la poartă, în seara zilei de 22 august 2021.

„Am auzit o mașină care a oprit, după care au început câinii să latre. Imediat, zarvă mare la poarta mea, dar nu am ieșit. După aproximativ o oră, timp în care bătrânul a tot strigat, un vecin, de la câteva case distanță, și-a făcut curaj și a venit să vadă ce se întâmplă. Era Vasile Gorgoș, despre care știam că a murit ”, a relatat Verona Lungu, potrivit Gândul.

Fiul bătrânului nu l-a recunoscut. „M-am gândit la ceva rău”

La scurt timp, femeia l-a luat pe bătrân de braț și au mers împreună la familia vârstnicului. „Stătea pe o bancă și se sprijinea într-un băț. L-am luat de braț și am mers cu el la poarta fiului și a nurorii sale. Când am ajuns la poartă, am strigat-o pe Mariana (n.r. nora bătrânului) să vină să vadă minunea”, a mai povestit Viorica Gorgoș.

„Când am auzit că mă cheamă la poartă la ora aia, m-am speriat. M-am gândit imediat la ceva rău….Apoi, Viorica mi-a spus să vin mai repede că a venit socrul meu acasă…Nu-mi venea să cred, dar el era”, spune Mariana Gorgoș, nora bătrânului.

După o oră, la locuință a ajuns și fiul bătrânului. Acesta l-a analizat pe bărbat, însă nu l-a recunoscut. „Sincer, vă spun, am crezut că e Lupu, socrul meu, care e mort. Au fost momente în care m-am blocat. Soția mi-a spus:« e tatăl tău- Vasile»”, a spus fiul bătrânului.

Unde a fost bătrânul timp de trei decenii? Spune că și-a vizitat copiii

La revenirea sa acasă, însă, familia nu a putut să afle ce s-a întâmplat cu bătrânul întrucât vârsta și-a pus amprenta asupra sa. Întrebat unde a fost în cei 30 de ani de absență, bătrânul a susținut că a fost acasă, la copiii săi.

Cu toate acestea, vârstnicul își amintește că s-a născut în anul 1928, că soția lui a trecut din viață și că tatăl său a fost un mare negustor.

„Nu ne înțelegem cu el. Nu știe ce spune. El ne vorbește despre perioada în care se ocupa cu creșterea și vânzarea vacilor. Îl întrebăm una, iar el ne spune de alta. Cine știe pe unde a umblat, cine l-a ținut, poate a fost pus la muncă cu forța….cine știe ce viață a dus ?”, a mai spus fiul vârstnicului.

Familia cere ajutorul oricui care l-a văzut sau știe pe unde a umblat tatăl lor „Vrem să știm dacă a avut de suferit în toți acești ani”, au transmis ei.