Câteva dintre ele au fost dezvăluite în cartea care se anunţă un bestseller, Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Family.

Volumul care va fi lansat în luna august a fost serializat în cotidianul britanic The Times şi prezintă, printre altele, detalii despre începutul legăturii lor amoroase.

Astfel, conform sursei citate, Prințul Harry a fost „în transă” când a cunoscut-o pe Meghan Markle la prima întâlnire serioasă, organizată ca la carte.

Fostul cuplu regal a petrecut trei ore memorabile „udate” cu beri şi martini în Dean Street Townhouse din Londra. Acolo s-ar fi aprins flacăra iubirii lor…

Un amic al cuplului a dezvăluit că după acel moment, ei au realizat că sunt „obsedați” unul de celălalt. Actriţa americană a mers chiar mai departe.

Ea a spus: „Acest lucru ar putea avea picioare.” Meghan Markle se referea la faptul că relaţia cu Harry avea şanse mari să continue la modul cel mai serios.

Seara următoare, cei doi au revenit în același loc şi cum tabloidele din Marea Britanie au legături peste tot, cuplul a intrat pe uşa din spate.

În timpul cinei au fost serviți de un singur ospătar, în care aveau încredere amândoi. Relaţia a avansat şi Meghan a petrecut o noapte confortabilă la Kensington Palace.

Noaptea de la palat a venit după ce Prințul Harry dezvăluise unei prietene că „bifa rapid fiecare cutie”. Era clar că Meghan era sedusă. Sau se lăsa sedusă…

Între timp, americana a sugerat legătura lor romantică în timpul primei sale vizite la Londra. Ea a postat pe Instagram multe inimioare şi cuvintele „kiss me”.

În plus, actrița a început să urmărească un cont de Instagram cu numele @SpikeyMau5, despre care mai târziu s-a dovedit că-i aparţinea lui Harry.

În volumul scris de Carolyn Durrand și Omid Scobie se spune că Meghan a fost „all in” și nimic nu ar fi făcut-o să încetinească ritmul legăturii pe care o avea cu Ducele de Sussex.

„La trei luni de la relația lor, conform celor spuse de un prieten de-ai lui Meghan, au început deja să schimbe cuvinte precum «te iubesc».

Harry a fost cel care a spus-o mai întâi, dar Meghan a răspuns imediat: «Și eu te iubesc.»

De acolo nu a durat mult timp până au început să vorbească direct despre viitorul lor”, arată Daily Star.