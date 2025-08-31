Social

Cine e medicul care i-a furat inima Patriciei Boc, fiica primarului Clujului a spus „da”

Cine e medicul care i-a furat inima Patriciei Boc, fiica primarului Clujului a spus „da”Sursa foto: ziarul faclia/facebook
Mezina familiei Boc a spus "da" . S-a întâmplat într-o vacantă petrecută la mare. Astfel, primarul Clujului, Emil Boc, și universitarul Oana Boc se pregătesc să devină socrii mici. Tânărul, care e medic, a fost extrem de emoționat în momentul în care i-a pus marea întrebare Patriciei Boc. Ar fi repetat de 10 ori înainte momentul.

Patricia Boc

Sursa foto: Patricia Boc/facebook

Patricia Boc, o tânără care și-a făcut mereu familia mândră

Emoții și bucurie în familia primarului Emil Boc. Aceasta după ce, după o vaxanță petrecută la mare, Patricia, mezina familiei a hptarât să-l facă pe Emil Boc socru mic! Patricia, a fost cerută în căsătorie. Tânăra a adus mereu bucurie în familie. Din momentul în care Patricia Boc a obţinut media 9,66 la examenul de Bacalaureat, după ce a absolvit Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai” Cluj-Napoca.

A fost admisă la buget, la Facultatea de Medicină Dentară a Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF) „Iuliu Haţieganu”. din Cluj. Patricia s-a clasat pe locul nouă la buget, la admitere. Dar a terminat en fanfare. A absolvit ca șefă de promoție. Patricia a fost șefă de promoție, cu o medie de 9.88.  Familia s-a mândrit mereu cu ea.

Rareș Bruslea

Sursa foto: instagram /Rareș Bruslea

Viitorul ginere al primarului Emil Boc este medic. E un tip sportiv, amuzant, energic, luptător

Acum, pe lângă rezidențiat Patricia Boc a hotărât să facă un alt pas important în viață. Aflată pe litoral cu medicul rezident Rareș Bruslea, acesta i-a pus întrebarea magică. Patricia a spus "da".  Si tânărul este absolvent de UMF "Iuliu Hațieganu". Patricia și rareș au o relație de mai mulți ani. Relația lor a început în anii studenției. Acum, povestea de dragoste continuă oficial.

La începutul studenției, Rareș se caracteriza astfel: sportiv, amuzant, optimist, energic luptându-mă pentru idealurile mele pentru că "sky's the only limit".  „Rareș era așa de emoționat, a repetat cererea de 10 ori înainte! Se vedea că o iubește enorm”, conform surselor ziaruluifaclia.

