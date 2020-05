În primul moment, premierul Ludovic Orban a declarat, vineri seară, pentru agenția MEDIAFAX, că nu ştie despre poza distribuită pe Facebook de fostul ministru Eugen Teodorovici, în care apare fumând în unul dintre birourile din Guvern. Premierul a spus că dacă poza există, nu are ce face.

„Nu ştiu despre ce e vorba, când o să umblu, o să mă uit. Acuma m-am dat jos din avion, am fost plecat la Mureş şi la Maramureş, habar n-am. Ştiu eu în ce poză apar? Şi ce să fac? Asta e! Dacă e o poză, e o poză. Asta e”, a declarat premierul Ludovic Orban, vineri seară.

„Premierul Ludovic Orban fumează, ministrul de externe (care poartă mănuși de protecție) are în mână un trabuc, iar ministrul economiei ține un pahar, aparent cu o băutură alcoolică. Ministrul Bode stă la un birou pe care se văd o sticlă de șampanie, mai multe pahare, unele par a fi cu bere, dar și niște farfurii cu aperitive. Raluca Turcan este singura care are mască de protecție, dar o ține sub bărbie”, comentează Digi 24. În fotografie mai apare și ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, care fumează trabuc cu mânuși chirurgicale. La aceea reuniune mai erau prezenți Ionel Dancă, Cristian Barbu, Virgil Popescu și încă doi oameni apropiați premierului. Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan, deși a fost invitat, nu a participat fiind blocat de niște probleme familiale.

De la momentul difuzării fotografiei, EvZ a încercat să afle dacă fotografia este autentică și dacă ea a fost făcută recent. Potrivit unor surse politice, Evenimentul Zilei a aflat în exclusivitate că „această poză a fost făcută de ziua lui Ludovic Orban, când acesta a ales să sărbătorească cu câțiva apropiați la guvern”. Este vorba despre data de 25 mai. La acel moment era stare de alertă.

Din anturajul prezent acolo, primul bănuit a fost șeful Cancelariei, Ionel Dancă, dar una din sursele apropiate de acest subiect ne-a spus că cel mai probabil un alt personaj este autorul fotografiei. Este un om care a stat în zona biroului premierului României, alături de alți doi participanți care nu apar în poză. Se pare că este vorba despre UN PARLAMENTAR PNL.

„Premierul este foarte afectat de apariția acestei poze, mai ales că a fost făcută într-un context care nu avea legătură cu activitatea sa ca prim ministru”, ne-a spus sursa citată.

Reacțiile politice au apărut imediat. Primul dintre ei a fost Victor Ponta:

„Porunca 1 – Sa purtati masca in locuri inchise !

Porunca a 2 a – sa pastrati distanta sociala!

Porunca a 3 a – sa nu fumati in institutii publice!

Porunca a 4 a – sa nu spui ca nu ai bani de alocatii pentru copii in timp ce tu bei un whiskey care costa cat alocatia pe sase luni

Porunca a 5 a – sa nu nu spui ca nu ai bani de pensii cand fumezi cigars care costa cat pensia pentru o luna

Porunca a 6 a – poti sa faci ce vrei tu la Guvern pentru ca acolo te-a pus Iohannis si nu poporul / deci batjocoreste-i cat vrei ca nu conteaza/ toate regulile sunt pentru “fraierii” de romani nu pentru Echipa PNL

Porunca a 7 a – sa iesi sa spui ca whiskey si cigar sunt ramase de la PSD si ei doar distrugeau “ciuma rosie”