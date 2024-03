Economie Cinci sfaturi de la un tânăr de 29 de ani care a atins independența financiară







Până la vârsta de 29 de ani, Daniel George a reușit să-și asigure independența financiară pe cont propriu, ceea ce i-a permis să se retragă anticipat din activitatea profesională. El a formulat cinci recomandări practice pentru cei care doresc să obțină același succes.

Începând cu anul 2017, a decis să facă investiții considerabile în acțiuni, începând cu o sumă lunară de 1.000 de dolari. Ulterior, pe măsură ce profiturile au crescut, a mărit suma investită. Astfel, într-un interval de câțiva ani, a reușit să acumuleze peste 1 milion de dolari.

Până în 2023, cheltuielile sale anuale de trai în SUA reprezentau mai puțin de 2% din investițiile sale, ceea ce i-a permis să-și dea demisia.

Independența financiară atinsă de un tânăr de 29 de ani

Bineînțeles, e necesar să ai un loc de muncă bine plătit, dar asta nu e cerința de bază. Într-un interviu acordat Business Insider, el a dezvăluit că, la vârsta de 24 de ani, în 2018, după finalizarea doctoratului său, a fost angajat la Google X, unde s-a ocupat de proiecte legate de inteligență artificială.

Doi ani mai târziu, în 2020, a decis să părăsească Google și să se alăture echipei financiare JP Morgan, unde a activat până în 2023.

Alegeți să studiați în școli de stat

„Am crescut în Kerala, India, unde părinții mei câștigau mai puțin de 20.000 de dolari pe an. Nu mi-aș fi putut permite o educație universitară în SUA sau nici măcar să merg la facultăți private din India fără a-mi face datorii.

Așa că am decis să studiez într-un colegiu de stat din India, care este mult mai ieftin”, a spus tânărul de 29 de ani.

Apoi, s-a hotărât să se înscrie direct la programul de doctorat al Universității Illinois, care accepta studenți fără a fi necesară deținerea unei diplome de masterat.

„Întreaga mea educație nu a costat mai nimic. Nu aveam nevoie decât de jumătate din bursa primită pentru a acoperi costurile de trai”, a mai spus el.

Investiți în acțiuni cât de repede

Conform declarațiilor lui Daniel, în timpul studiilor de doctorat, a desfășurat activități de lucru la companii de tehnologie cu normă redusă, iar majoritatea veniturilor obținute au fost păstrate inițial într-un cont bancar, generând o dobândă nesemnificativă.

Pe parcursul ultimului an al programului de doctorat, a început să investească în acțiuni, ceea ce într-un final i-a adus independența financiară.

Nu vă stabiliți într-un oraș mare

Datorită experienței sale din SUA, el menționează că în orașe precum San Francisco, New York și Seattle, salariile pot fi considerabil de ridicate, însă acest lucru nu reprezintă întotdeauna un avantaj în ceea ce privește economisirea. Asta din moment ce nivelul de trai în aceste locuri este destul de ridicat.

Cu toate acestea, la începutul carierei, când un individ nu are cheltuieli considerabile, există posibilitatea de a economisi și de a profita de veniturile mai mari pentru a pune deoparte mai mulți bani pentru a ajunge la independența financiară.

„Când am început să lucrez la Google X în Mountain View, California, am câștigat aproximativ 270.000 de dolari pe an. Am împărțit un apartament frumos cu câțiva prietenii, am mâncat majoritatea meselor la birourile Google și nu am avut cheltuieli majore.

Astfel, că am cheltuit mai puțin de 10% din venituri. Dar atunci când doriți să vă stabiliți, vă puteți înmulți valoarea economiilor prin mutarea în locuri în care costurile de trai sunt semnificativ mai mici”, mai spune el.

Un alt sfat pentru a te pensiona cât mai repede este să îți negociezi salariul cât mai bine.

Tânărul de 29 de ani spune că a lucrat în locuri unde cei de pe poziții inferioare câștigau mult mai bine pentru că au știut să-și negocieze salariu.

„Când JPMorgan m-a abordat pentru un loc de muncă câțiva ani mai târziu, m-am asigurat că primesc mai multe oferte de la companii de tehnologie și fonduri speculative. Am folosit alte oferte, am evaluat toate aspectele pachetului salarial.

Mi-am negociat bine salariul și am primit aproape dublu față de salariul inițial oferită de ei”, a spus Daniel.

Găsește pe cineva cu care să ai aceleași obiective

Daniel povestește că și-a întâlnit partenera de viață la Google X, unde au descoperit că au aceeași vârstă și aceeași pregătire academică. Cei doi aveau venituri echivalente și amândoi obișnuiau să economisească în mod similar, investind ulterior banii în conturi de acțiuni diferite.

„Împărtășim aceeași gândire despre cheltuieli și investiții și împărțim cheltuielile în mod egal. Amândoi ne bucurăm de un stil de viață nomad digital minimalist, punând preț pe călătorii și experiențe, nu pe bunuri materiale scumpe”, a spus el.

„Găsirea partenerului potrivit este unul dintre cei mai importanți factori ai fericirii și succesului financiar pe termen lung”, a încheiat tânărul care a atins independența financiară la 29 de ani.