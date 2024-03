Economie Un fost ministru de Finanțe ar fi în spatele speculațiilor pe bursă cu acțiuni Gabriel Resources







Un fost ministru de Finanțe ar fi în spatele speculațiilor pe bursă cu acțiuni Gabriel Resources. El ar fi cel care a cumpărat masiv acțiuni după anunțul că România va pierde procesul.

Mai exact, s-au făcut speculații cu acțiunile companiei Gabriel Resources, după s-a anunțat că România va pierde procesul pentru exploatarea auriferă de la Roșia Montană.

Un fost politician și ministru de Finanțe ar controla BRK Financial Group, compania de brokeraj care a cumpărat masiv acțiuni ale Gabriel Resources, scrie România Liberă.

Informația apare într-o investigație publicată de România liberă, care vorbește despre „Traseele subterane ale unor acționari și investitori ai BRK Financial Group, singurul broker listat la Bursa de Valori București, care a declarat că a tranzacționat acțiuni Gabriel Resources”.

BRK Financial Group

BRK Financial Group a deținut un număr semnificativ de acțiuni ale Gabriel Resources, deși această companie a fost criticată și contestată de numeroase organizații de mediu, pentru planurile sale de exploatare minieră în Roșia Montană.

„Astfel că implicațiile unor nume cunoscute în lumea financiară și politică românească, cum ar fi Bogdan Drăgoi, Sorin Apostol, Bogdan Juravle, Andrei Andrici și Nicușor Buică, nu este deloc surprinzătoare.

Ce este suprinzător însă este că sub pulpana ASF acești indivizi continuă să se afle în spatele unor manevre subterane, de data asta, pentru a promova interesele străine în detrimentul intereselor naționale ale României”, scriu jurnaliștii de la România Liberă.

Potrivit sursei citate, „BRK FINANCIAL GROUP este un alt fond controlat de partenerii și apropiații lui Bogdan Drăgoi”, care „se află pe deoparte în administrarea BRK Financial Group (prin Robert Iulian Dănilă) iar pe de alta dețin adunat (la prima vedere) peste 20% din acțiunile BRK Financial Group.

Este vorba despre un fost ministru din guvernul Mihai Răzvan Ungureanu

Jurnaliștii de la RL mai scriu că „Bogdan Drăgoi este șeful lui Nicușor Buică, directorul general al SIF Muntenia (SIF4). Nicușor Buică a fost numit de Victor Ponta în perioada martie 2013 – martie 2014, în funcţia de secretar de stat în Ministerul Transporturilor, apoi în cea de consilier ministru delegat pentru buget în cadrul Ministerului Finanţelor.

Ei sunt acum și marii perdanți raportat la cele 1,26 milioane de acțiuni deținute la Gabriel Resources de către BRK Financial Group”.

Bogdan Drăgoi a ocupat mai multe poziții în instituții publice (Ministerul de Finanțe, Primăria București, Administrația Prezidențială) și a fost, pentru câteva luni, ministru de Finanțe în guvernul Mihai Răzvan Ungureanu, potrivit romanialibera.ro.