Marele actor Christopher Plummer, deținător al Premiului Oscar, a murit la vârsta de 91 de ani. Foarte mulți colegi de breaslă ai canadianului au transmis mesaje de condoleanțe după ce au aflat trista veste.

„Lumea a pierdut un actor desăvârşit astăzi şi eu am pierdut un prieten drag. Preţuiesc amintirile muncii noastre împreună şi tot umorul şi distracţia pe care le-am împărtăşit de-a lungul anilor.” A afirmat Julie Andrews, cea care a jucat alături de Plummer în celebrul film „Sunetul muzicii”.

„Acest lucru este cu adevărat sfâşietor. Ce pierdere incredibilă. Puţine cariere au o astfel de longevitate şi impact. /…/ Era un om minunat şi un talent legendar.” A transmis și Chris Evans.

Christopher Plummer a murit. Mesaje de condoleanțe

„Sunetul muzicii este unul trist astăzi, deoarece Christopher Plummer ne-a părăsit astăzi.” (George Takei) „Ce tip. Ce talent. Ce viaţă. Şi am fost suficient de norocos să colaborez cu el acum mai puţin de doi ani şi am avut o experienţă minunată.” A afirmat celebrul regizor Ridley Scott

„RIP Christopher Plummer, o legendă vie care şi-a iubit meşteşugul şi a fost un gentleman absolut. Atât de norocos că am împărţit acelaşi platou.” (regizorul Rian Johnson)

„Era neînfricat, energic, curajos, priceput, profesionist şi un monument pentru ceea ce poate fi un actor. Un mare actor în cel mai adevărat sens.” (Hellen Mirren)

„Bătrânul meu drag tovarăş de băutură şi alergat …ne vedem pe lumea cealaltă”

„Mi-e inima frântă, dragul meu Chris. Îţi simt pierderea adânc înăuntru. Ce norocoasă am fost să te am lângă mine. În ceea ce a fost una din cele mai bune experienţe din cariera mea. Mulţumesc mereu pentru râsul tău, căldura ta, talentul tău. Poveştile tale despre Marilyn, vitaminele când m-am îmbolnăvit, răbdarea ta. Parteneriatul tău şi prezenţa ta. Mă voi gândi mereu la tine cu dragoste şi admiraţie. Odihneşte-te în pace.” (Ana de Armas)

„Bătrânul meu drag tovarăş de băutură şi alergat …ne vedem pe lumea cealaltă.” (Don Johnson)

„Am lucrat foarte puţin cu el, dar am stabilit o conexiune minunată. Munca sa în acel film (Knives out) este plină de viaţă, dragoste şi dor. O interpretare frumoasă. Onorată că am putut lucra cu el.” (Jamie Lee Curtis).