Christine Lagarde, semnal de alarmă. Europa revine la normalitate, dar are un viitor incert

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat vineri că Europa trebuie să fie „puternică” și să învețe să fie pe cont propriu în cazul unei posibile reveniri a lui Donald Trump la Casa Albă.

Christine Lagarde: Europa se confruntă cu un viitor incert

„Cea mai bună apărare, dacă așa vrem să privim lucrurile, este atacul”, a spus Lagarde la Forumul Economic Mondial de la Davos, despre perspectiva Europei după alegerile americane care urmează.

„Pentru a ataca corect, trebuie să fii puternic acasă. A fi puternic înseamnă să ai o piață puternică. Să ai o adevărată piață unică”, a adăugat ea. Europa se confruntă cu un viitor incert în relația cu cel mai apropiat aliat internațional, după votul american.

Realegerea președintelui american Joe Biden ar continua probabil situația actuală, în timp ce o victorie a republicanului Trump, care este favorit să câștige nominalizarea republicană, ar putea reduce sprijinul economic și politic din partea SUA.

Președintele Băncii Centrale vrea o economie europeană întărită și sistem defensiv consolidat

Lagarde a spus că Europa ar trebui să investească mai mult în piețele sale de capital pentru a finanța investiții, cum ar fi, de exemplu, în tranziția verde.

Posibilitatea ca Trump să câștige un al doilea mandat la Casa Albă a fost un subiect fierbinte la întâlnirea liderilor politici și de afaceri din Elveția din această săptămână.

În primul său mandat, Trump a criticat adesea dependența economică a Europei de SUA, inclusiv statutul republicii federale în cadrul NATO. De atunci, el a vorbit despre retragerea fondurilor americane pentru Ucraina, pe care o consideră o problemă europeană.

Christine Lagarde nu se aștepta la o revenire la „normalitate”

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat că nu se așteaptă la o revenire la „normalitatea” economică în 2024 după efectele pandemiei din 2020. Ea a descris perioada post-pandemică ca fiind „ciudată, extraordinară și greu de analizat” și a identificat trei tendințe care au început să se normalizeze anul trecut: consumul, comerțul și inflația. Pandemia a determinat scăderea cheltuielilor și creșterea economiilor oamenilor, în timp ce comerțul global a fost, de asemenea, perturbat. În octombrie 2022, inflația din zona euro a atins 10,6%, dar a scăzut în 2023, ajungând la 2,9% în decembrie.

„În 2023 am văzut începutul normalizării”, a spus ea vineri. „Când te uiți la consum, de exemplu, în întreaga lume … consumul este încă un factor de creștere, dar propulsia din spate de care am beneficiat, se estompează treptat”, a spus Lagarde. Consumul s-a diminuat, a spus ea, pe măsură ce piața muncii a devenit puțin mai puțin tensionată și economiile consumatorilor s-au redus. Comerțul a fost perturbat de preferința consumatorilor pentru cumpărarea de servicii în loc de bunuri în 2021 și 2022, a spus Lagarde. „Dar acum începe să se redreseze cu adevărat și în octombrie, am avut cifre ale comerțului global care pentru prima dată în multe luni au fost în creștere”.

În decembrie, Banca Centrală Europeană a optat să mențină ratele neschimbate pentru al doilea an la rând, căci se „se așteaptă ca inflația să rămână pentru prea mult timp”, potrivit CNBC.