Economie Domeniul în care Republica Moldova a dat lovitura. Cea mai mare creștere din spațiul Est-European







Domeniul IT în Republica Moldova a cunoscut o dezvoltarea fulminantă în ultimii ani, comparativ cu alte țări din spațiul Est-European. Declarația a fost făcută de directoarea proiectului Tehnologiile Viitorului finanțat de USAID, Doina Nistor. Aceasta a subliniat că doar în anul 2022, Republica Moldova a înregistrat o creștere în domeniul IT de peste 30%, mult mai mult față statele din vecinătate.

„În Moldova, industria IT se dezvoltă foarte repede, cu o viteză extraordinară, pentru că în 2022 am avut o creștere în domeniul IT de peste 30%. Asta este cea mai mare creștere din Europa de Est, din țările din regiune. E o veste bună, înseamnă că avem talent tehnologic aici acasă”, a declarat Doina Nistor, citată de radiomoldova.md.

Aceasta a mai spus că domeniul IT este vital pentru dezvoltarea altor ramuri ale economiei cum ar fi agricultura, pentru a deveni una mai performantă. În Republica Moldova, circa 5 la sută din forța de muncă a țării este angajată în industria IT.

Domeniul IT oferă cele mai mari salarii

Conform Biroului Național de Statistică, în Republica Moldova, cele mai mari salarii sunt oferite angajaților din domeniul IT, reprezentând aproximativ 30.000 de lei.

„Informația care este publică și o pot spune este că, salariu mediu pentru un inginer sau o persoană implicată în dezvoltarea soluțiilor software, ajunge la peste treizeci de mii de lei. Deci vorbim de salariul mediu. Deja în dependență de ce roluri sunt, de project architect, management etc, salariile pot fi mult mai mari.

Dar în același timp trebuie să înțelegem și faptul că este o competiție internațională. Deci nu suntem în competiție doar aici local, oamenii pot să activeze acum și remote, de la distanță, deci tu poți să fii angajat pentru o companie din Statele Unite, din Australia, și să activezi aici în Republica Moldova. Cumva, trebuie să menținem talentele să activeze aici, pentru Republica Moldova, de aceea trebuie să fim competitivi și în domeniul salariilor”, a confirmat, pentru tv8.md, Petru Hareu, directorul unei companii de IT.