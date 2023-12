Sectorul IT, cea mai mare ramură de export din Republica Moldova

Industria IT a devenit, în 2023, cea mai mare ramură de export a economiei Republicii Moldoa.

Sectorul IT, un sfert din exporturi

Astfel, sectorul tehnologiilor informaționale asigură aproape un sfert din exporturile de servicii. Cifra de afaceri a domeniului va atinge, îîn 2023, 13,2 miliarde de lei, dintre care 85% sunt destinate exporturilor.

„În timp ce exportul de bunuri înregistrează în acest an scădere, exportul de servicii IT, înregistrează creșteri”, a declarat Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”.

Industria IT poate fi considerată motorul de dezvoltare al economiei moldovenești, crede acesta.

Creștere incredibilă în doar 13 ani

În 2010, sectorul IT genera anual doar 800 de milioane lei, și numai 35% din total erau servicii destinate exporturilor.

În 13 ani, industria de software a devenit sectorul de bază al economiei Republicii Moldova. Mai precis, industria de softw a crescut de 16 ori în cei 13 ani.

Este cea mai mare creștere al unui sector economic din Republica Moldova.

Expertul mai spune că, în condițiile în care exporturile de bunuri din Republica Moldova înregistrează o scădere semnificativă anul acesta, de cel puțin 400 milioane de dolari, exportul de servicii, în special datorită sectorului software, continuă să crească.

Mai mult, adaugă Veaceslav Ioniță, IT-ul devine, treptat, cel mai importat sector de exporturi pentru Republica Moldova.

Ce urmează pentru industria IT

„Estimăm în acest an creșterea exportului de servicii cu 23% sau cu 525 de milioane de dolari. Volumul total al exporturilor va ajunge la 2,8 miliarde de dolari, dintre care exportul de servicii IT va constitui 605 milioane de dolari, ceea ce reprezintă 22% din totalul exportului de servicii. Acum 15 ani exportul de servicii IT erau aproape nevăzute și constituiau doar 0,7% din totalul exporturilor de servicii”, a mai spus Ioniță.

Creșterea industriei software se datorează mai ales efortului depus de companiile private, dar și susținerii oferite din partea statului acestei ramuri.

Veaceslav Ioniță arată că, pentru a asigura continuarea acestui ritm de creștere, e foarte important ca modificările legislative propuse de Guvern să fie susținute de către Parlament.

Proiectul guvernamental intenționează să le ofere celor din sectorul IT certitudinea că vor deveni și mai atractivi în atragerea investițiilor.