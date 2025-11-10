Chișinăul, în vizorul Comisiei de la Veneția. Cum ar putea fi reorganizat sistemul procuraturilor speciale

Republica Moldova. O echipă de raportori ai Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei se află în Republica Moldova pentru a analiza proiectul de lege propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) privind crearea unei noi instituții. Și anume Procuratura Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO). Proiectul, inițiat în legislatura precedentă, prevede lichidarea procuraturilor specializate existente, inclusiv Procuratura Anticorupție și PCCOCS, și unificarea acestora într-o singură structură consolidată.

Din delegația aflată la Chișinău fac parte Renata Deskoska, membră a Comisiei de la Veneția, Philip Dimitrov, fost membru al Comisiei, și Filipe César Vilarinho Marques, expert al Direcției Generale pentru Drepturile Omului și Statul de Drept (DGI) a Consiliului Europei.

Potrivit unui comunicat al Parlamentului, vizita are loc în contextul pregătirii unui aviz comun al Comisiei de la Veneția și al DGI-COE privind inițiativa legislativă. Pe durata celor două zile, raportorii se vor întâlni cu membrii Comisiei juridice, pentru numiri și imunități, dar și cu reprezentanții tuturor fracțiunilor parlamentare, atât ai majorității, cât și ai opoziției.

Experții europeni vor avea discuții și cu Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiție, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Justiției, Cabinetul Președintei Maia Sandu, dar și cu societatea civilă. Scopul acestor întrevederi este de a colecta opinii diverse și de a evalua dacă proiectul respectă principiile statului de drept și independența procurorilor.

Inițiativa legislativă a fost prezentată la începutul anului 2024, în contextul unor tensiuni între conducerea statului și Procuratura Anticorupție. Atunci, mai multe voci din conducerea PAS și chiar președinta Maia Sandu au criticat activitatea instituției, acuzând-o că „nu livrează suficient rezultate în lupta cu marea corupție”.

În replică, fosta șefă a Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a calificat demersul drept „nedemocratic și neconstituțional”, susținând că reprezintă o ingerință politică în activitatea procurorilor.

După o perioadă de tensiuni publice, Veronica Dragalin a demisionat la sfârșitul lunii februarie 2024, la scurt timp după ce proiectul de creare a PACCO a fost votat în prima lectură de către legislativul precedent. În urma examinării, Guvernul a emis un aviz consultativ, în care a atras atenția asupra riscurilor de tergiversare a dosarelor aflate în gestiune, dar și asupra incertitudinilor legate de statutul procurorilor actuali.

Executivul a propus o alternativă mai graduală, ce ar presupune fuzionarea simplă a Procuraturii Anticorupție și a PCCOCS, fără desființarea completă a instituțiilor și fără detașarea procurorilor la nivel teritorial, oferindu-le acestora posibilitatea de a participa ulterior la concursuri interne.

După finalizarea vizitei, experții Comisiei de la Veneția vor elabora un aviz oficial, care va fi prezentat în următoarele luni. Documentul va include recomandări privind compatibilitatea proiectului cu standardele europene, în special în ceea ce privește independența și eficiența procuraturii.

Acest aviz este așteptat să joace un rol decisiv în continuarea procesului legislativ și în eventualele modificări ale proiectului înainte de votul final în Parlament.