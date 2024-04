Social Piața imobiliară. Prețul chiriilor a explodat. Zonele cu cele mai scumpe locuințe







Prețul chiriilor au explodat în primele luni ale aului 2024, arată datele Institutului Național de Statistică. As tfel, românii care stau în chirie au plătit mai mult cu 2% în luna martie ac, comparativ cu luna februarie. Creșterea chiriilor în 2024 este semnificativă față de 2023, cu aproape 17% mai mult achită chiriașii români.

Cea mai mare creștere de preț de la un an la altul a fost în Craiova, la apartamentele cu 3 camere (+28%). Pe de altă parte, cea mai mică creștere de preț din București, de la un an la altul, a fost în sectorul 4 (+10%), iar cea mai mare în sectorul 2 (+24%), arată datele statistice.

În luna martie a acestui an s-au înregistrat cu 5% mai multe interacțiuni între chiriași și cei care publică anunțuri de închiriere pe Storia , platforma de imobiliare lansată de OLX, comparativ cu luna anterioară (februarie 2024). Totuși, interacțiunile între chiriași și proprietari sau agenți au scăzut cu 4% comparativ cu luna martie a anului anterior (martie 2024 vs. martie 2023), aratăo analiză Storia.

Prețurile solicitate pe Storia pentru chiriile din cele 10 orașe analizate, orașele cu cele mai multe anunțuri de pe platformă, au înregistrat o creștere de 17% de la un an la altul (martie 2024 vs. martie 2023), în timp ce prețurile solicitate de la o lună la alta (martie 2024 vs. februarie 2024) au crescut cu 2%.

Prețurile chiriilor în București. Cât costă să închiriezi un apartament cu trei camere

În Capitală, Comparativ cu luna martie 2023, în luna martie 2024 prețurile medii pentru chirii au crescut cel mai mult (+17%) la categoria apartamentelor cu trei camere, unde prețul mediu a fost de 752 de euro.

De asemenea, prețul mediu pentru închirierea apartamentelor cu două camere a fost de 550 de euro în luna martie 2024, cu 16% mai mare față de cel din martie 2023. O garsonieră se închiriază cu minimum 200 de euro și se ajunge și la 500 de euro, în funcție de zonă, dotări, utilități, arată analiza imobiliară realizată de Storia.