A murit după ce a mâncat chipsuri picante. Băiatul de 14 ani a făcut stop cardiorespirator

Chipsurile ultra-picante produse de Paqui au ucis un băiat de 14 ani după ce a participat la o provocare cu acest produs care conținea un compus chimic extras din ardei iute.

Biroul de medicină legală din Massachusetts a concluzionat că un adolescent care a mâncat un chips care conținea o concentrație mare de compus chimic extras din ardei iute, a murit în septembrie anul trecut în urma unui atac de cord.

Harris Wolobah, care avea o malformație cardiacă congenitală, a răspuns unei provocări online „One Chip Challenge”, care implica ingerarea unui chips ultra-picant produs de Paqui, cu ardei din speciile Carolina Reaper și Naga Viper. Paqui a retras de la vânzare în mod voluntar produsul, care era ambalat într-o cutie în formă de sicriu (Foto), după moartea lui Wolobah.

Produsul este destinat doar adulților

Chipsurile ultra-picante sunt destinate doar adulților. Dar s-a constatat că tot mai mulți copii le consumă fără să țină cont de avertismente.

„Provocarea Paqui one chip este destinată doar adulților, cu etichete clare și proeminente care evidențiază că nu este pentru copii sau persoane sensibile la alimente picante, care are alergii alimentare, este însărcinată sau are probleme de sănătate subiacente. Am observat o creștere în rândul adolescenților care nu țin cont de aceste avertismente. Drept urmare, în timp ce produsul continuă să adere la standardele de siguranță alimentară, lucrăm activ cu comercianții noștri pentru a scoate produsul de pe rafturi. Oferim rambursare pentru Paqui Carolina Reaper 2023 + Naga Viper Pepper One Chip Challenge neconsumat”. se arată în comunicatul producătorului Paqui.

Chipsurile ultra-picante produse de Paqui au ucis un băiat. Sursa foto: theonechip.com.

Chipsurile conțineau capsaicină

Biroul de medicină legală a confirmat joi pentru CNN că Wolobah a murit în urma unui stop cardiorespirator, după ce a consumat o substanță alimentară „cu o concentrație mare de capsaicină”.

Capsaicina este substanța chimică condimentată, naturală, din ardeiul iute. Ardeiul Carolina Reaper se clasează chiar sub spray-ul cu piper pe scara Scoville, care măsoară intensitatea de iute din ardei. Naga Viper este mai picant, ajungând la aproximativ 1,2 milioane de unități pe această scară.

Este mult mai picant decât un ardei jalapeño, care are aproximativ 5.000 de unități pe scara Scoville, informează CNN.