Chinezii atacă tot mai mult Europa, în spațiu, acuză Berlinul

Infrastructura spațială a Europei se confruntă cu provocări tot mai frecvente, potrivit declarațiilor făcute recent la Bruxelles de oficiali din domeniul apărării, potrivit Euronews.

În cadrul unor discuții dedicate securității spațiale, au fost prezentate informații privind interferențe deliberate care afectează sateliții europeni, într-un context internațional marcat de interesul crescut pentru utilizarea strategică a spațiului extraatmosferic.

Avertismentul a fost formulat de Jens Plötner, secretar de stat german pentru Apărare, în timpul Conferința Europeană pentru Spațiu, eveniment desfășurat în capitala Belgiei. Declarațiile sale au fost relatate de Euronews.

Potrivit oficialului german, sateliții europeni sunt supuși „aproape zilnic” unor acțiuni de interferență deliberată. Jens Plötner a atras atenția asupra activităților desfășurate de sateliți aparținând Chinei, despre care a afirmat că execută manevre complexe și extrem de agile pe orbita terestră.

Conform declarațiilor sale, scopul acestor manevre este de a perturba sau compromite funcționarea sistemelor spațiale europene. „Aceste acțiuni pot fi caracterizate fără exagerare drept un adevărat dogfight în spațiu”, a afirmat oficialul german, subliniind nivelul ridicat de complexitate al operațiunilor observate.

În ultimii ani, Uniunea Europeană a clasificat infrastructura spațială drept esențială pentru securitatea comună. Domenii precum informațiile, supravegherea, recunoașterea și comunicațiile securizate depind în mod direct de funcționarea sistemelor satelitare.

Comisia Europeană a definit activele spațiale drept „facilitatori strategici” și a solicitat statelor membre să își coordoneze investițiile militare, cu scopul de a evita suprapunerile și de a acoperi rapid eventualele lacune critice. Abordarea urmărește utilizarea mai eficientă a resurselor și consolidarea capacităților comune în acest domeniu.

Germania a anunțat un plan extins de reînarmare, cu un buget total estimat la 500 de miliarde de euro. Din această sumă, 35 de miliarde de euro urmează să fie alocate exclusiv dezvoltării capabilităților militare spațiale până în anul 2030.

În acest context, Jens Plötner a avertizat că adversarii Europei recunosc importanța spațiului în conflictele moderne și îl percep ca pe o vulnerabilitate majoră. „Este de așteptat ca atacurile asupra infrastructurii noastre spațiale să aibă loc foarte devreme într-un viitor conflict, iar unele dintre aceste acțiuni ar putea fi deja în desfășurare, în cadrul unui război hibrid”, a declarat el.

Oficialul german a subliniat necesitatea cooperării între statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv prin intermediul NATO și al parteneriatului cu Statele Unite. Un exemplu menționat este colaborarea dintre Germania, Franța, Finlanda, Suedia și Spania pentru dezvoltarea unei rețele globale de senzori destinată monitorizării activităților din spațiu.

Totodată, Comisia Europeană a anunțat că toate cele 27 de state membre au acum acces la un sistem european de comunicații satelitare securizate, realizat prin interconectarea a opt sateliți deținuți de cinci țări.

Declarațiile vin pe fondul unor îngrijorări tot mai accentuate privind militarizarea spațiului. Franța a solicitat recent o politică de „preferință 100% europeană” pentru activele de apărare spațială, invocând imprevizibilitatea aliatului american.

În același timp, autoritățile franceze au afirmat că Rusia ar fi desfășurat în spațiu un sistem antisatelit cu capacitate nucleară, informație care a amplificat temerile privind declanșarea unei curse a înarmării dincolo de atmosfera Pământului.