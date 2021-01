China provoacă Taiwanul într-un gest de o agresivitate fără precendent.

Aditya Raj Kaul de la CNN a postat pe Twitter:

„Ministerul Apărării din Taiwan a anunțat că 8 bombardiere chineze și 4 avioane de vânătoare au pătruns în Zona de Apărare Aeriană a insulei. Au fost ordonate decolări de alertă, au fost emise semnale radio și sistemele de rachete antiaeriene au fost activate.”

#BREAKING: Taiwan's Defence Ministry says that 8 Chinese PLA Bombers and 4 Fighters have Breached Island's Air Defence Zone. Airborne alert sorties had been tasked, radio warnings issued and air defense missile systems deployed to monitor the activity. pic.twitter.com/7HcLlNajun

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) January 23, 2021