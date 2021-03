China lovită de o puternică furtună de nisip. Un strat subţire de nisip a cuprins capitala Chinei, iar cerul s-a colorat în portocaliu. A fost cea mai mare furtună de nisip din ultimii zece ani, în condiţiile în care fenomenul este unul obişnuit în zonă, mai ales în lunile martie şi aprilie.

Este cea mai mare furtuna de nisip din ultimii ani din China. Cel puţin şase persoane şi-au pierdut viaţa, iar peste 80 sunt date dispărute. Sute de zboruri au fost anulate, iar indicele calităţii aerului a atins un nivel maxim.

Beijing and other parts of northern China hit by biggest sandstorm in 10 years; at least 6 dead, 81 missing in neighboring Mongolia pic.twitter.com/rlJa0stgRf

— BNO News (@BNONews) March 15, 2021