13 persoane au murit din cauza unui incendiu de la o școală din China. Cauza care a declanșat tragedia

Incendiul devastator din China a avut loc vineri seară. În ciuda faptului că echipele de pompieri au sosit prompt la fața locului, nu s-a mai putut face nimic pentru 13 persoane.

„Vineri, la orele 23.00 (15.00 GMT), departamentul local de pompieri a primit o alertă despre un incendiu în căminul şcolii Yingcai din satul Yanshanpu”, a raportat agențai de presă Xinhua, adăugând că o persoană a fost rănită.

Ea se află în prezent internată la spital și se recuperează, conform declarației sursei.

Xinhua relatează că echipele de salvare au intervenit prompt la fața locului, reușind să stingă incendiul în jurul orei 23.38.

Instituțiile locale au inițiat o investigație pentru a elucida motivele incendiului, conform informațiilor furnizate, potrivit Agerpres.

Evenimente similare au loc periodic în China, adesea din cauza nerespectării normelor de siguranță.

În luna noiembrie, 26 de persoane au murit și numeroase altele au fost internate în spital ca urmare a unui incendiu într-o clădire aparținând unei companii producătoare de cărbune din provincia Shanxi, nordul țării.

„Şaizeci şi trei de persoane au fost evacuate în total, dintre care 51 au fost transferate la spital”, potrivit postului.

Incendiul a izbucnit într-un imobil de patru etaje aparţinând societăţii de producţie de cărbunelui Yongju, în oraşul Luliang, în provincia Shanxi, potrivit televiziunii de stat.

#BREAKING I Major fire engulfs office building in Lvliang, Shanxi. At least 11 confirmed dead, 51 hospitalized. On Nov 16, a fire erupted at the Yongju Coal Industry building in Lishi District, Lvliang City, Shanxi Province. Official reports state 51 people were hospitalized,… pic.twitter.com/ngcuWtprgB

— mishikasingh (@mishika_singh) November 16, 2023