Liderul chinez Xi Jinping a declarat săptămâna trecută la ONU că nu are intenția de a declanșa un „război deschis” („hot war”), însă, la scurt timp, unul dintre șefii propagandei regimului comunist a declarat despre Taiwan: „începem războiul”.

Hu Xijin, redactorul șef al cotidianului chinez de limbă engleză Global Times, controlat de partidul comunist, s-a arătat iritat de afirmația făcută de Statele Unite că ar putea trimite trupe pentru a apăra independența și democrația Taiwanului.

„Odată ce fac pasul să readucă trupe american în Taiwan, Armata Populară de Eliberare (APE) va începe cu siguranță un război drept pentru a apăra integritatea teritorială a Chinei”, a declarat Hu Xijin.

I must warn people in the US and Taiwan who hold this kind of thinking. Once they take the step of returning US forces to Taiwan, the PLA will definitely start a just war to safeguard China’s territorial integrity. China’s Anti-Secession Law is a tiger with teeth. pic.twitter.com/2FkvAEHUqn

— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) September 24, 2020