Chilia construită de Gigi Becali pe Muntele Athos, transformată în studio pentru podcasturi politice

Gigi Becali reacționează dur după ce află că un călugăr de pe Muntele Athos folosește chilia ridicată pe banii lui pentru podcasturi politice. Patronul FCSB critică prezența călugărilor pe internet și spune că „nu-i mai întorci la credință” pe cei care urmăresc astfel de apariții.

Gigi Becali spune că a rămas complet surprins când a primit un mesaj de la cineva de pe Muntele Athos. Patronul FCSB a aflat că un călugăr, pe care îl cunoaște după chip, realizează podcasturi politice chiar din chilia ridicată cu bani donați de el. Construcția respectivei chilii ar fi costat aproximativ 700.000 de euro, sumă pe care finanțatorul a acoperit-o integral în urmă cu mai mulți ani.

Patronul campioanei României a spus că refuză ideea ca un călugăr să apară în spațiul online, fie el Facebook sau YouTube. El susține că astfel de practici contravin sensului vieții monahale și credinței ortodoxe.

„Mi-a trimis cineva, de la Muntele Athos, că el, călugărul, face podcasturi. Tu îţi dai seama? Hai că îi mai înţeleg pe ăia pe Facebook, că mai propovăduiesc, ca să vadă lumea, deşi nici cu asta nu sunt de acord, pentru că ei, călugării, trebuie să înţeleagă un lucru.”

Becali consideră că platformele online expun oamenii la conținut care intră în conflict cu mesajele religioase. De aceea, spune că prezența unui călugăr într-un astfel de mediu nu poate avea un efect spiritual pozitiv.

„Că ăla când îl vede pe el pe Facebook, se uită pe Facebook şi la toate celelalte. Nu-l mai întorci pe ăla la credință! Ăla se uită puțin la tine, la Dumnezeu, după aia se uită iar la draci şi dracii îl paradesc mai tare decât ce-i spui tu acolo.”

Gigi Becali spune că a urmărit unul dintre episoadele filmate din chilia de pe Athos. În acel podcast, un lider de partid discuta alături de călugăr. Reacția lui la vizionarea materialului a fost una negativă și tensionată.

„M-am uitat la podcast-ul cu un şef de partid, eram curios să văd ce poate să spună el pe Muntele Athos într-un podcast. Şi m-am uitat şi am văzut. Băi, tu îţi dai seama, am văzut atâta prefacere şi atâta viclenie şi atâta minciună. Am zis, băi, au intrat dracii în oameni!”, afirmă patronul FCSB.