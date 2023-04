Chiar și selfie-urile de pe telefon sunt acuzate de prejudecăți rasiale: Filtrele creează un sentiment de „etnocentrism”

Medicul le-a declarat gazdelor de la „CNN This Morning” că este de acord cu această evaluare și crede că astfel de caracteristici ale aparatului foto pot promova un sentiment de „etnocentrism” care minimalizează frumusețea persoanelor din alte culturi.

Segmentul de vineri dimineață a început cu Gupta spunându-le prezentatorilor Don Lemon și Kaitlan Collins despre efectele psihologice pe care imaginile cu filtre și selfie-urile de pe rețelele de socializare le au asupra adolescenților – cel mai mare grup demografic care interacționează online cu aceste tehnologii.

Vorbind despre „efectul selfie”, pe care l-a citat dintr-un studiu de la Harvard, Gupta a afirmat că este vorba despre „această idee că ne uităm în mod constant la selfie-uri cu noi înșine – oamenii își fac multe selfie-uri – și le comparăm apoi cu aceste imagini cu filtre photoshopate cu adevărat remarcabile pe care le vedem destul de des pe rețelele de socializare”.

Explicând modul în care poate afecta sănătatea mintală a oamenilor, corespondentul medical a spus: „Deci există această comparație constantă între noi înșine și între aceste imagini, care sunt practic de neînțeles, și (acest lucru) poate duce la sentimente și schimbări în creier; oamenii se simt inadecvați, necesitând mai multă dopamină pentru a obține aceeași satisfacție de la propriul aspect. Este foarte interesant”.

„Suntem atât de inundați de ea (de dopamină)”, a adăugat el.

Rasismul telefoanelor

Gupta a dezvăluit apoi un element rasial toxic al „efectului selfie” pe care l-a abordat într-un episod recent al podcastului său, „Chasing Life”. Segmentul CNN a trecut la un clip audio în care Gupta vorbea cu un psiholog pentru copii, profesorul Keneisha Sinclair-McBride, care a vorbit despre selfie-urile care promovează un aspect „eurocentric”.

În clip, ea a spus: „Multe dintre filtre au un fel de lentile foarte eurocentrice. Așa că ar fi grozav dacă nu ar face culoarea pielii oamenilor mai deschisă sau dacă nu le-ar schimba forma nasului sau cât de mari le sunt ochii, sau dacă nu ar face lucruri care să îi apropie mai mult de un anumit standard de frumusețe care poate să nu fie din mediul cultural din care provin, nu-i așa?”.

După difuzarea înregistrării audio, Gupta le-a spus gazdelor sale că a rezonat cu adevărat cu ideea lui Sinclair-McBride. El a spus: „Ideea că filtrele creează acest etnocentrism, că filtrele generale vor lumina pielea (și) vor schimba într-un fel dinamica feței, într-un mod care să creeze această conformitate, este exact ideea despre care vorbea profesorul Sinclair-McBride.”

El a adăugat: „Nu mă gândisem cu adevărat la asta, dar, pe măsură ce ne uitam la filtre, (ne-am dat seama că) este adevărat”.

Lemon a precizat că și el a observat același fenomen. El a exclamat: „Este adevărat, Sanjay! Sunt atât de bucuros. Abia aștept să ascult asta, pentru că am observat că din cauza acestor filtre mă întreb: „Ce sunt aceste fel de proiecții europene de tip: nas îngust sau orice altceva, ochi mai luminoși? Asta a fost întotdeauna frustrant pentru mine”.”

