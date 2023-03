Carmen Negoiță a pozat complet goală la 43 de ani. „Nu trebuie să ne rușinăm” – Foto

Carmen Negoiță a pozat goală, iar fotografiile au fost postate pe Instagram. Fosta soție a lui Ionuț Negoiță s-a alăturat proiectului F.A.C.E, al lui Vali Bărbulescu. Este vorba despre un proiect în legătură cu body shaming-ul și bullying-ul emoțional. Carmen a mărturisit că în ciuda faptului că a fost mereu sigură pe forțele sale, i-a luat destul de mult timp pentru a învăța „ceea ce înseamnă să fii femeie”.

„Maturizarea precoce și intrarea în energia masculină m-a ținut mult timp departe de a înțelege ce înseamnă corpul femeii”, a mai spus fosta parteneră a fostului acționar de la Dinamo. Carmen a vorbit și despre perioadă când a fost gravidă și a mărturisit că a observat unele modificări ale corpului, dar nu înțelegea care este cauza lor.

„Am învățat totul singură, mi-am cumpărat cărți și mi-am promis că eu voi vorbi cu copiii mei deschis despre toate aceste lucruri. Nu trebuie să ne rușinăm de corpul nostru, chiar dacă nu este perfect și nu trebuie să acceptăm părerile celorlalți ca fiind valorile noastre. Dar nici nu trebuie să ignorăm faptul că un corp sănătos aduce beneficii atât din punct de vedere al sănătății, cât și al self esteem-ului”, a mai spus Carmen.

Cu ce se ocupă Carmen Negoiță

Carmen Negoiță a participat la emisiunea „Bravo, ai stil” și are un blog unde vorbește cu fanii săi despre experiențele sale. În plus, ea are și două afaceri pe care le conduce alături de cu mama și sora ei. „Una cu preparate raw-vegan şi alta cu import de acoperitoare de sol: mochetă, parchet, LVT, linoleum. Dar toată lumea crede că, dacă faci business, automat ai şi foarte mulţi bani cash. Dar, ca să conduci o afacere şi să supravieţuieşti pandemiei şi crizelor, să renovezi sediul, să faci investiţii ai nevoie să pompezi bani”, a mai spus fosta soție a lui Ionuț Negoiță.

Carmen a mai adăugat că nu petrece foarte mult timp în cele două firme, iar de partea administrativă se ocupă mama și sora ei. Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” a mărturisit că o parte dintre veniturile ei provin și din activitatea pe care o are în mediul online. În plus, ea a predat și niște cursuri de healthy fast cooking și despre garderoba de bază. „Acum pregătesc un proiect care o să surprindă, pentru că e pe un domeniu total diferit de ce am făcut până acum, dar care sper să fie de ajutor pentru toate femeile, să le facă viaţa mai uşoară”, a declarat Carmen pentru okmagazine.ro.