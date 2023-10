Rezultate slabe, cheltuieli mari. Fotbalul românesc înghite 160.000.000 euro pe an

Drept urmare, fotbalul românesc cheltuie anual o sumă uriașă. O analiză asupra rapoartelor financiare din 2022 ale cluburilor, la care se adaugă FRF și LPF arată situația de fapt. Suma trece de 160 de milioane de euro.

Fotbalul românesc învârte sume uriașe în fiecare an

În acest calcul efectuat de Gazeta Sporturilor, sunt luate în considerare 20 de echipe. Singura excepție este Gaz Metan Mediaș, care a evoluat în Liga 1 în 2022, dar nu a fost inclusă în această evaluare din cauza falimentului.

Pe lista monitorizată se regăsesc echipe precum Concordia Chiajna, Chindia Târgoviște sau Mioveni. Toate au concurat în campionat în sezoanele anterioare, precum și Oțelul și Poli Iași, care au activat exclusiv în liga secundă pe parcursul anului 2022.

Federația Română de Fotbal s-a distins ca entitatea cu cel mai mare rulaj financiar, înregistrând aproape 25 de milioane de euro cheltuieli.

Aceasta reprezintă cu aproape 40% mai mult față de clubul care deține cel mai mare volum de cheltuieli, CFR Cluj.

În contrast, LPF, chiar dacă nu are sub responsabilitate organizarea meciurilor echipelor naționale sau nu are un număr de angajați echivalent cu Casa Fotbalului, a beneficiat de sume considerabile.

A alocat aproape 4,3 milioane de euro, cu o creștere de aproximativ o treime față de anul 2021. Având în vedere că Liga Profesionistă de Fotbal are doar 36 de angajați, acest lucru duce la o medie anuală de cheltuieli de 120.000 de euro per angajat.

Cea mai mare sumă câștigată e de aproape jumătate de milion de euro anual

LPF a înregistrat cheltuieli mai mari decât FC Dinamo pe parcursul anului trecut. Asta în timp ce echipa lui Dinamo a evoluat jumătate de an în prima ligă și jumătate în liga secundă. Dinamo a înregistrat cheltuieli de numai 3,7 milioane de euro.

Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, ocupă și cea mai înaltă poziție în topul celor mai bine plătiți indivizi din fotbalul românesc. Acesta obține venituri considerabile exclusiv din funcțiile pe care le deține în fotbal.

Remunerația sa anuală se ridică la 440.000 de euro. Acest cuantum depășește chiar și venitul anual al lui Chiricheș. S-a luat în considerare doar salariul pe care acesta îl primește la FCSB.

În mod exclusiv, cluburile incluse în acest studiu, au înregistrat un total de 132 de milioane de euro în ceea ce privește cheltuielile. Dar fără a lua în considerare FRF și LPF

Acest lucru se traduce printr-o medie de 6,6 milioane de euro pentru fiecare dintre cele 20 de cluburi analizate, potrivit gsp.ro.