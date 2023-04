Burleanu a dezvăluit ce salariu are la Federația Română de Fotbal. A promis că va completa o declarație de avere

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu a spus ce salar are ca șef al fotbalului românesc. Din această calitate, șeful FRF coordonează toate competițiile naționale de fotbal dar și activitatea echipei naționale.

Deși nu și-a publicat venitul oficial, Burleanu a spus că acest lucru nu este un secret. El a promis că va publica o declarație de avere în care va scrie că are un salariu lunar de aproape 5.000 de euro.

”Aproximativ 5.000 de euro lunar este salariul meu. Încă nu l-am publicat, dar o voi face. Nu m-am ascuns niciodată. Prognozăm că pentru prima dată, anul acesta, vom atinge un buget de peste 31 de milioane de euro, exclusiv din fonduri private. Diurna (n.r. – când e plecat Răzvan Burleanu în deplasări) este aceeași pe care și fostul președinte (n.r. – Mircea Sandu) a avut-o, 250 de euro pe zi”, a spus oficialul de la FRF.

Nu se poate compara fotbalul românesc cu cel maghiar

Una dintre echipele care a surprins la nivel european, este naționala Ungariei. Cu o politică care s-a axat pe creșterea și formarea unor jucători tineri, fotbalul maghiar a ajuns un fenomen despre care vorbesc toate marile ziare de sport din Europa.

De altfel, Burleanu a spus că veniturile realizate de Federația de Fotbal din Ungaria sunt de aproape trei ori mai mari decât cele ale FRF.

”Federația Maghiară primește, în fiecare an, în jur de 80 de milioane de euro (n.r. – de la stat), iar din piața privată adună 10 milioane. Federația din România primește zero de la Guvern și a adus din mediul privat 26.5 milioane de euro, în 2022. Am înaintat o solicitare către Guvern, ca cele mai bune 20 de Academii de fotbal din România să fie finanțate de către stat. Până astăzi, statul a dat doar postări pe Facebook despre acest proiect. Comparați atunci dacă mai e competiție loială între 26.5 milioane de euro exclusiv din piața privată și 90 de milioane”, a mai spus Burleanu, citat de Digi Sport.