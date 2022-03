Chelsea Londra își schimbă proprietarul. Oligarhul Roman Abramovici a primit cea dintâi ofertă concretă. Mai mulți miliardari sunt interesați de club

Prima ofertă de achiziție a clubului de fotbal Chelsea Londra a venit din partea unei asocieri formată din americanul Todd Boehly şi miliardarul elveţian Hansjorg Wyss. Cei doi au făcut o ofertă de cumpărare după ce, zilele trecute, Roman Abramovici a anunțat că intenționează să vândă clubul Chelsea Londra, informează AFP.

Todd Boehly este coproprietar al clubului de baseball Los Angeles Dodgers din MLB și a mai încercat să achiziţioneze clubul londonez în urmă cu doi ani. El a oferit la vremea respectivă un preț de 2,2 miliarde de lire sterline (aproximativ 2,6 miliarde de euro). Potrivit Daily Telegraph, omul de afaceri american şi-a transmis noua ofertă prin intermediul băncii de investiţii Raine, care are sediul la New York.

Miliardarul Hansjorg Wyss (86 de ani) este fondatorul companiei care produce dispozitive medicale Synthes. El a declarat săptămâna trecută, pentru ziarul elveţian Blick, că a fost abordat să preia Chelsea de la Abramovici.

Contactat de AFP la Londra, un purtător de cuvânt al lui Roman Abramovici a refuzat să comenteze informațiile apărute în spațiul public.

Abramovici are mai multe oferte

Potrivit publicației Financial Times, un alt miliardar american, Josh Harris, se gândeşte, de asemenea, să facă o ofertă de achiziție pentru clubul londonez. Fost director al fondului de investiţii Apollo Global Management, Harris este deja prezent în fotbalul englez. Acesta deține, în coproprietate clubul Crystal Palace. Dacă va dori să preia Chelsea, el va trebui, cel mai probabil, să se retragă din acest club, care are sediul tot la Londra.

Și un miliardar turc, Muhsin Bayrak şi-a exprimat interesul pentru achiziția deţinătoarei trofeului Ligii Campionilor.

În prezent, potrivit mirror.co.uk, ar exista cel puţin zece oferte de cumpărare a grupării pe care Abramovici a scos-o la vânzare după ce Rusia a invadat Ucraina.

Oligarhul rus ar dori să obţină trei miliarde de lire sterline (3,6 miliarde de euro) din vânzarea clubului. El l-a achiziționat în anul 2003 pentru 140 de milioane de lire sterline.

Roman Abramovici a anunțat că vinde clubul

La începutul lunii martie, oligarhul rus Roman Abramovici a anunțat că intenționează să vândă clubul de fotbal Chelsea Londra. El a făcut acest anunț de vânzare pe site-ul oficial al clubului londonez, la scurtă vreme după ce în Parlamentul britanic s-a propus introducerea de sancțiuni împotriva sa. Roman Abramovici este considerat un apropiat al lui Vladimir Putin.

„Așa cum am mai declarat, am luat întotdeauna decizii având în vedere interesul superior al clubului. Prin urmare, în situația actuală, am luat decizia de a vinde clubul, deoarece cred că acest lucru este în interesul clubului, al fanilor, al angajaților, precum și al sponsorilor și partenerilor clubului. Vânzarea clubului nu va fi făcută pe repede înainte, ci va urma un proces corespunzător”, se arăta în comunicatul semnat de Roman Abramovici.

Potrivit sursei citate, profitul obținut din vânzare va fi donat, prin intermediul unei fundații caritabile victimelor războiului din Ucraina. Abramovici a încredințat adminsitrarea clubului către cei care se ocupă și de fundația sa. Decizia a fost luată imediat după declanțarea invaziei din Ucraina.