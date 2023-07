„Chefi la cuțite”, sezonul 12. Noutăți după plecarea Ginei Pistol

Sezonul 12 al emisiunii „Chefi la cuțite” va începe în această toamnă la Antena 1. Producătoarea Mona Segall a transmis că atât ea, cât și protagoniștii emisiunii se pregătesc pentru un nou sezon care va aduce surprize pentru toți fanii emisiunii. Și în acest sezon, Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu vor fi antrenorii echipelor.

Mona Segall a rescris o mare parte din conceptul emisiunii, iar mai multe episoade din sezonul 12 al show-ului culinar de la Antena 1 au fost filmate chiar înainte ca producătoarea să plece la „America Express”. Sezonul 12 va debuta pe data de 4 septembrie la Antena 1. Ulterior, pe 5 și 6 septembrie vor fi difuzate următoarele două episoade ale emisiunii.

Cine va prezenta Chefi la cuțite

„Sezonul 12 va debuta pe 4, 5 si 6 septermbrie, când vor fi difuzate primele trei episoade. Sezonul nou este foarte diferit de celalalte. Mona Segall a rescris o mare parte din conceptul emisiunii. De altfel, noul sezon a fost filmat chiar înainte de plecarea la America Express”, au declarat susrse din Antena 1 pentru Cancan.ro.

Gina Pistol și-a anunțat, în urmă cu mai mult timp, retragerea din televiziune pentru o perioadă nedeterminată, ceea ce înseamnă că nu ea va prezenta noul sezon al „Chefi la cuțite”. Este destul de probabil ca Irina Fodor, cea care a înlocuit-o pe soția lui Smiley atât în sezoanele precedente ale show-ului culinar, cât și în emisiunea „America Express” să fie prezentatoarea de la „Chefi la cuțite”. Irina Fodor se va întoarce din America de Sud odată cu producătoarea Mona Segall.

„Am tot scris și rescris. O să încerc să nu plâng. Acuși se fac doi ani de când am devenit mama și am început o nouă viață. În acești doi an în care mi-am continuat și activitatea ca prezentator la Chefi la cuțite, mi-am dat seama că îmi doresc să-mi dedic mai mult timp mie, familiei și în special fiicei mele. Am decis să-mi închei povestea cu emisiunea Chefi la cuțite și cu o echipă de oameni minunați”, le-a transmis Gina Pistol fanilor ei.