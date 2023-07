Ce a făcut Nina Hariton cu premiul în valoare de 30.000 de euro. Câștigătoarea „Chefi la cuțite” și-a surprins fanii

Finala sezonului 11 „Chefi la cuțite” a adus o premieră în istoria show-ului culinar de la Antena 1. În ultimul act al competiției au ajuns toate cele trei cuțite de aur, iar lupta pentru premiul cel mare în valoare de 30.000 de euro a fost dată între Nina Hariton, Paul „Pablo” Tudosescu și Laurențiu Neamțu. În cele din urmă, concurenta lui Sorin Bontea a reușit să iasă victorioasă și și-a adjudecat premiul „Chefi la cuțite”.

Mulți dintre fanii ei s-au întrebat ce a făcut cu premiul de 30.000 de euro. Nina Hariton și-a luat prin surprindere fanii cu ultimul anunț. Câștigătoarea „Chefi la cuțite” urmează să își lanseze propria carte de bucate. Concurenta și-a concentrat toată pasiunea pentru domeniul culinar în volumul „Pas cu pas în bucătărie – Tehnici, secrete, rețete”. Nina Hariton a anunțat și când își va lansa cartea, acum așteptată de toți fanii show-ului de la Antena 1.

Când își va lansa Nina Hariton, câștigătoarea „Chefi la cuțite”, cartea de bucate

Concurenta a mai adăugat că în cartea ei a prezentat o serie de tehnici, rețete și secrete din bucătăria franceză pe care le-a încercat și ea de-a lungul timpului. Volumul va fi lansat pe data de 11 iulie și va putea să fie comandat și online. „Dragostea mea pentru bucătărie și pentru voi este aici, în fața voastră. Cu tehnici, rețete și secrete din bucătăria mea și din bucătăria franceză, rețete pe care le-am învățat în zeci de ani și pe care le-am exersat de sute de ori pentru prieteni, familie, pentru oameni îndrăgostiți de gastronomie ca și mine”.

Nina Hariton le-a mulțumit fanilor ei pentru tot sprijinul acordat de-a lungul competiției. Ea a mărturisit că începutul carierei în domeniul culinar a fost destul de greu, dar mereu a fost ghidată de pasiunea pentru bucătărie. „A fost greu, am început cu entuziasm, am continuat cu pasiune și am muncit cu gândul, cu mâinile, cu sufletul iar azi a venit momentul să vă arăt cum cuvintele strânse au prins contur, culoare și gust. Astăzi sunt mândră să vă anunț – Am prima carte pregătită, carte care va fi disponibilă pentru comenzi online din 11 iulie și ulterior o să o găsiți și în librarii”, a scris Nina Hariton pe Facebook.