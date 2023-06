Cine este Nina Hariton, concurenta care ar putea câștiga „Chefi la cuțite”. Povestea ei de viață i-a impresionat pe jurați

Se zvonește că o concurentă din echipa lui Sorin Bontea a câștigat premiul în valoare de 30.000 de euro. Cei care se ocupă de pagina de Instagram Viperele Vesele au aflat că Nina Hariton este norocoasa sezonului 11, de la Chefi la cuțite, Antena 1.

Nina Hariton este din Republica Moldova și locuiește în Paris din 2015. Concurenta lucrează ca agent imobiliar, dar marea ei pasiune este gătitul. Cuțitul de aur a lui Sorin Bontea a povestit că a fost nevoită să renunțe la bucătărie pentru a avea grijă de copilul său.

„Gătitul îl fac pentru familie, pentru prieteni. Mie îmi place foarte mult să primesc oameni și să fac farfurii frumoase, chiar și seara, acasă, atunci când gătim. După un an de experiență și un an de studii în gastronomia franceză am dezvoltat în mine un gust mai rafinat de bucătărie. Cu toate că am o experiență puternică, adică eu sunt mândră de experiența mea, evident că am emoții.” „Dacă dumneavoastră îmi dați al treilea cuțit merg la dumneavoastră. Și mergem în finală, vă promit chef. Pentru că îmi doresc, am ambiție și pentru că am gust”, a promis Nina Hariton, concurenta de la „Chefi la cuțite”.

Nina Hariton este prima femeie din emisiune care a obținut trei cuțite de aur. Concurenta a pregătit pentru preslecții o rețetă de piept de găină cu piure de broccoli și sote de varză de Bruxelles și kumquats.

Cu toate astea, ea a fost la un pas de eliminare din cauza unei rețete de paste carbonara, care nu a fost pe placul juraților. „Doamne cum m-am speriat”, a spus chef Bontea după proba eliminatorie.

Nina Hariton, nevoită să renunțe la gătit

În urmă cu ceva vreme, Nina Hariton a povestit că a plecat la Paris pentru a fi alături de soțul ei, pe care l-a cunoscut la o petrecere în Republica Moldova. O bună perioadă de timp, aceasta a fost nevoită să renunțe la pasiunea ei, gătitul, și să se ocupe de fiica ei în vârstă de 8 ani.

„Am ajuns la Paris după iubire, după dragoste, după soțul meu actual. Ne-am cunoscut la o petrecere în Republica Moldova. El era în Franța, ne-am văzut trei luni și apoi m-am hotărât, la propunerea lui, să îl urmez și să merg în Franța. Am renunțat la tot și m-am dus cu inima. Când am plecat în Franța am renunțat la facultatea mea de teatru din Galați și l-am urmat pe el acolo. Am întâlnit un chef bucătar și a fost ca o lumină”, a mai spus concurenta.

Nina Hariton a explicat și cum a ajuns agent imobiliar.„Pentru că începeam la 7 și terminam la 12 noaptea, știți cum sunt chefii, pentru ei asta e viață. Pentru mine, presiunea aceasta, plus viața de familie, că am un copil, are 7 ani. Colegii niciodată nu mă înțelegeau când copilul era bolnav sau mergeam la urgențe sau să rămân cu el. Am lucrat 5 ani în restaurante haute cuisine”, potrivit RTV.