Chef Dragnea, sfătuit de un fost premier să rămână la cratiță, că în politică nu mai are niciun viitor

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a vorbit despre emisiunea culinară pe care Liviu Drganea o are pe un canal de internet. El a mai relatat despre episodul tensionat legat de celebra ordonanță 13.

Grindeanu a fost primul premier al Guvernului PSD, partid condus în 2016, de către Liviu Dragnea.

În prezent, Grindeanu este ministru al Transporturilor și nu îl critică pe Dragnea pentru că s-a apucat să facă pe bucătarul pe un canal video de internet.

„Nu aveam cum să nu văd miştoul de pe internet. Chiar dacă nu am văzut emisiunea respectivă, am văzut după aceea şi am primit foarte multe… Să ştiţi că eu ştiam că are această latură, această componentă”, a spus Sorin Grindeanu, la o emisiune de pe Prima TV.

Ministrul Transporturilor crede că Dragnea nu mai are vreun viitor în politică, dar speră să aibă unul în domeniul gastronomiei.

Întrebat dacă Liviu Dragnea a gătit vreodată pentru el, Grindeanu a răspuns pozitiv, spunând că fostului lider PSD îi plăcea să gătească şi chiar e un bucătar bun.

S-au certat de la celebra Ordonanță 13

În decursul timpului, a mai spus Grindeanu, Liviu Dragnea a gătit pentru mai mulți lideri din PSD, inclusiv pentru el.

Întrebat dacă fostul lider al PSD a revenit în partid, ministrul Transporturilor a negat categoric acest lucru, spunând că ”nici nu-mi doresc acest lucru”.

Grindeanu a mai spus și de ce s-a certat cu Liviu Dragnea. După celebra Ordonanță 13, sute de mii români au ieșit în stradă pentru a apărat Justiția.

Din acest motiv, premierul de atunci, nimeni altul decât Sorin Grindeanu a emis o altă ordonanță de guvern, respectiv OUG 14/2017, prin care era abrogată OUG 13, fapt ce l-a enervat teribil pe Liviu Dragnea, informează PrimaTV.

Fostul șef al PSD: a fost ideea lui Ciolacu

În replică, în 2021, Liviu Dragnea a povestit despre episodul legat de Ordonanța 13. Potrivit acestuia, ideea nu i-a aparținut lui ci lui Marcel Ciolacu și Marian Neacșu.

”La 2 – 3 zile după ce s-a instalat Guvernul Grindeanu, am plecat cu câţiva colegi la o vânătoare. Acolo, cred că în prima seară, Marian Neacşu şi Marcel Ciolacu mi-au propus să discutăm cu Sorin Grindeanu să se adopte o ordonanţă pe amnistie de către Guvern. Eu le-am spus un lucru foarte simplu: eu nu am avut cu Sorin Grindeanu vreo înţelegere atunci când am spus că o să îl propun pentru prim-ministru şi le- am spus că eu nu pot să îi cer asta. Despre amnistie aş fi de acord să discutăm pentru că şi acum consider că trebuie să se facă o discuţie pe tema asta pentru că s-ar elimina mult puroi”, a povestit Dragnea.