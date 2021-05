În urmă cu câteva zile ne puneam întrebarea: Sorin Grindeanu l-a turnat pe Liviu Dragnea la DNA? Plecam de la o analiză a comunicatului DNA. Și încercam să deslușim rolul fostului prim-ministru Sorin Grindeanu în lovitura pe care a primit-o Liviu Dragnea de la DNA. Mai ales că lucrurile erau destul de clare, dacă citești comunicatul DNA.

Dosarul lui Liviu Dragnea cu vizita în SUA, în care este inculpat, alături de alți doi oameni de afaceri și fostul consul la Bonn, a avut martori importanți audiați: Sorin Grindeanu și Teodor Meleșcanu. Într-un mod ciudat, deși l-a însoțit pe Liviu Dragnea în SUA și apare în dosar ca fiind persoana ce trebuia să asigure promovarea intereselor de afaceri, Sorin Grindeanu nu a fost inculpat.

Sorin Grindeanu a ieșit public să explice: “Văd că există această abordare prietenească sau încercare de a mă lipi a unora de acest dosar. Eu am fost audiat, am spus public acest lucru în calitate de martor de două ori, nu am acorduri de confidenţialitate. Verificaţi dosarul, a fost trimis în instanţă şi apar declaraţiile mele. Sunt convins că adevărul va ieşi la iveală în instanţă. Sunt lucruri probabil pe care nu le ştiu, dar în mod sigur în instanţă aceste lucruri vor ieşi la iveală. În rest, declarația mea spune adevărul despre ceea ce ştiu din acest punct de vedere şi despre ceea ce m-au întrebat atunci când am fost audiat şi nu am nimic de ascuns din acest punct de vedere”, a afirmat prim-vicepreşedintele PSD, la o emisiune a Prima TV

Despre vizita în SUA

“Am avut o întâlnire după programul de lucru seara cu domnul Dragnea şi mai erau ceva colegi, în care m-a informat despre două invitaţii pe care le primise şi că ar dori să meargă şi că ar dori să îl însoţesc. Nu am mers în aceeaşi zi, domnul Dragnea a plecat mai repede cu o zi sau două. Am avut atunci o misiune, aceea de a se plăti costurile legate de transport, cazare la Washington, eu nu vroiam să plătesc de la Guvern. Era o invitaţie din partea comitetului de organizare, a unui vicepreşedinte, adică semioficială. Am avut această menţiune de a fi plătite cel puţin cheltuielile care mă privesc de la partid, fiind membru de partid, ceea ce s-a şi întâmplat. (…) Cred că la fel a fost şi la Liviu Dragnea”, a menţionat Grindeanu.

A dat contracte de armament?

Aici, Sorin Grindeanu contrazice rechizitoriu DNA și spune că niciodată Liviu Dragnea nu i-a cerut să dea contracte de armament firmelor indicate de DNA: “Niciodată şi asta face parte inclusiv din declaraţia pe care am dat-o şi care e publică în acest moment. Ca premier, ca ministru, ca preşedinte de consiliu judeţean, ca primar, vin zilnic companii multinaţionale private care vor să îţi spună cât de buni sunt ei versus alţii dar asta nu înseamnă că treci pe lângă lege şi nu aplici legea achiziţiilor publice, achiziţiilor în domeniul militar. E un lucru normal ca toate aceste companii să îşi prezinte cât de bune sunt. Îmi aduc aminte la vizita pe care am efectuat-o în Israel când m-am întâlnit cu primul ministru Netanyahu, la hotel, jos, unde eram cazaţi, făcuseră un fel de expoziţie cu tehnică militară tot pentru noi. E un lucru normal. Dar nu mi-a cerut niciodată. (…)

A fost primul an în 2017 când România a fost primul buget cel cu care am venit în ianuarie 2017 în Parlament, care a avut prevăzut 2% pentru Armată. Atunci s-a început. Am înscris acea întâlnire în tipul de întâlnire de care vă spuneam mai devreme, nu mi-a cerut nimic mai mult”, a explicat Grindeanu.

De asemenea, el a mai fost întrebat dacă i-ar fi dat de înţeles lui Dragnea că acel contract pe care îl viza ar ajunge la firmele unde avea interes.

“Nu s-a discutat concret, cel puţin cu mine aşa ceva nu s-a discutat”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Ce spune rechizitoriul DNA

„În perioada ianuarie 2017 – mai 2017, inculpatul Dragnea Nicolae-Liviu ar fi primit de la unul dintre oamenii de afaceri, foloase necuvenite pentru sine și pentru partid, constând în:

– asigurarea accesului la evenimentele din cadrul Ceremoniei de învestire a președintelui SUA, din perioada 17 – 21 ianuarie 2017, desfășurate la Washington D.C (S.U.A), în baza unui pachet de beneficii în valoare de 250.000 dolari, acces obținut prin intermediul unui om politic și de afaceri american, vicepreședinte al Comitetului Prezidențial de Inaugurare,

– asigurarea, cu ajutorul celorlalți doi oameni de afaceri, a unor servicii de lobby și consultanță politică în valoare de 30.000 USD, în favoarea partidului din care făcea parte. Banii respectivi ar fi fost plătiți, în luna mai 2017, de o societate offshore cu sediul în insulele Virgine Britanice și conturi bancare în Cipru, (controlată de omul de afaceri român cu ajutorul celorlalți doi oameni de afaceri).

De asemenea, inculpatul Dragnea Nicolae-Liviu a mai acceptat de la același om de afaceri promisiunea unor foloase nepatrimoniale necuvenite constând în participarea, în perioada mai – iunie 2017, la două întâlniri (în final neconcretizate) cu înalți oficiali din SUA.

În acest context, inculpatul Dragnea Nicolae-Liviu ar fi traficat, în favoarea omului de afaceri român, influența reală pe care o avea față de prim-ministrul și alți membri ai Guvernului României, promițându-i că îi va determina pe aceștia să îi asigure interesele de afaceri, în special din domeniul militar și al intelligence, pe care respectivul le avea în România.

