Un bărbat din Brașov a reclamat prețul foarte mare pe care l-a achitat pentru bicicleta lui în timpul unei călătorii CFR. Instituția nu a oferit, până acum, un punct de vedere. Tânărul a povestit pe o rețea socială cum călătoria cu trenul alături de bicicleta lui l-a costat mai mult decât planificase inițial. Astfel el a plătit pentru biletul său 44,2 lei, iar pentru bicicletă a scos din buzunar 45 de lei, arată Digi 24.

Un alt pasager, Maximilian Radu Munteanu, relatează o istorie similară: “CFR are tarife paușale și acolo unde nu există vagoane speciale pentru depozitat biciclete, aplică un tarif pentru marfă voluminoasă pentru orice bicicletă. Ești la cheremul controlorului. Mie mi-a evaluat bicicleta din ochi că are 15 kg. N-am mai stat să îi explic că nu are 15 kg, a sunat pe cineva și l-a întrebat dacă e ok să mă taxeze cu 15 și a zis da”.

Doi tineri au plătit 10 lei pentru biletul lor, iar pentru bicicletă 30 de lei

Nu sunt însă singurii clienți aiCFR care a trecut printr-o astfel de experiență. Camil Dorofte a povestit: “Când am fost în Viscri în toată zona aceea cu bicicletă, deși erau 60 de km, biletul era 10 lei pentru mine, iar pentru bicicletă am plătit 30 de lei, la fel și prietena mea”.

“Bicicleta are un preț standard, nu e redus, 15 lei pe distanța București-Brașov în momentul acesta. Vom călători cu CFR-ul și am luat bilete la vagonul pentru biciclete, există un vagon special unde se pot pune maxim 8 biciclete la CFR. E foarte în regulă, nu e nicio probleme, trebuie să avem doar un lanț de biciclete să nu stăm lângă ea”, explică și Ana Manițiu:

Operatorii privați au un alt sistem de taxare, mai decent

“Prețul la călătoria cu bicicletele e jumătate din prețul biletului pe distanța parcursă de persoana respectivă, mai puțin tichetul de rezervare care e 4 lei”, a explicat Marian Dinu, șef de tren pentru un ooerator privat.

Alte state europene au implementat soluții inteligente pentru a încuraja folosirea bicicletei. Spre exemplu, la o populaţie de 17 milioane de persoane, Olanda are 23 de milioane de biciclete. În plus, îi recompensează pe cei care folosesc bicicleta cu scutiri de taxe de 0,22 euro pentru fiecare kilometru parcurs. Un alt exemplu este Danemarca, unde 41% dintre deplasările zilnice din Copenhaga se fac cu bicicleta.