CFR Cluj, remiză spectaculoasă la Iași. 6 goluri într-o partidă cu multe răsturnări de situație

Politehnica Iaşi a terminat la egalitate cu CFR Cluj, 3-3 (2-2), sâmbătă seara, într-un meci din etapa a 16-a a Superligii de fotbal.

Poli Iaşi a condus cu 2-0, prin golurile marcate de englezul Shayon Harrison (11) şi de croatul Matija Katanec (22), după care CFR a înscris de trei ori la rând, prin Durel Avounou (27), Arlind Ajeti (39), Philip Otele (44).

Ieşenii au reuşit egalarea prin Harrison (62).

Poli Iaşi e neînvinsă de cinci etape, în care are o victorie şi patru egaluri.

Echipa din Gruia are o singură victorie în ultimele cinci etape, trei egaluri şi un eşec.

În tur, CFR s-a impus cu scorul de 2-0.

CSM Politehnica Iaşi – FC CFR 1907 Cluj 3-3 (2-2), Stadion ”Emil Alexandrescu” – Iaşi

Au marcat: Shayon Harrison (11, 62), Matija Katanec (22), respectiv Durel Avounou (27), Arlind Ajeti (39), Philip Otele (44).

Arbitru: Sebastian Colţescu (Bucureşti); arbitri asistenţi: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava), Daniel Mitruţi (Craiova); al patrulea oficial: Andrei Moroiţă (Ploieşti)

Arbitru video: Marian Barbu (Făgăraş); arbitru asistent video: Iulian Dima (Bucureşti)

Observatori: Iosif Olah (Sfântu Gheorghe) – CCA, Marin Barbu (Bixad/Satu Mare) – LPF.

sursa: Agerpres

„Am câștigat a doua repriză, 1-0, dar nu a fost de ajuns. A fost un meci spectaculos pentru spectatorii neutri. Ăștia suntem! Se întâmplă astfel de fenomene și în fotbalul internațional. Trebuie să poți să alergi, să pui suflet, să ai foarte mult creier. Dacă le ai pe toate, joci în Champions League.

Dacă nu le ai, joci în prima ligă din România. Suntem o echipă care poate să bată pe oricine, dar să și piardă cu oricine. Contează câteva clipe care fac diferența. Am primit galben, pentru mine e ok. Ultima dată am primit roșu nejustificat. Sunt un antrenor care trăiește la intensitate maximă, asta e.