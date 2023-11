CFR Cluj, încă un meci mediocru. Antrenorul ardelenilor e cu bagajele făcute

CFR Cluj pare că nu-și mai găsește ritmul cu antrenorul Andreea Mandorlini pe bancă. Jocul clujenilor poate fi caracterizat, în cel mai bun caz, drept mediocru, având în vedere prestațiile din teren. Gruparea din Gruia nu a mai reușit o victorie de patru meciuri, adică foarte mult pentru o echipă cu pretenții.

În Superliga, CFR Cluj nu a mai câștigat de trei meciuri, ultimul, cel cu UTA Arad încheindu-se cu scor alb, 0-0.

Poziția antrenorului Andrea Mandorlini se clatină, având în vedere situația de la echipă. Echipa pe care o conduce a înregistrat un scor de egalitate în ultimul meci pe teren propriu. În partida pe care a disputat-o cu UTA Arad, în etapa a 17-a a Superligii la fotbal, CFR Cluj a avut o prestație sub așteptări.

Chiar dacă CFR a dominat meciul şi a creat câteva ocazii de gol, cei care erau să dea lovitura au fost arădenii. UTA a fost aproape să înscrie pe contraatac.

Cea mai mare ocazie a fost irosită, de arădeni, în minutul 61. Tiberiu Căpuşă a şutat în bară, dând emoție gazdelor.

Având în vedere jocul pe care îl practică fosta campioană a României și, mai ales rezultatele din ultimele jocuri, scaunul antrenorului Andreea Mandorlini pare că se clatină. Acest lucru este confirmat și de Constantin Zotta. expertul Orange Sport.

În opinia expertului, deși domină, CFR Cluj practică un joc îmbătrânit, lent în construcție. Drept care, consideră că egalul cu UTA este un rezultat echitabil pentru clujeni.

UTA Arad, echipa antrenată de Mircea Rednic, a scos un rezultat de egalitate, 0-0, la Cluj Napoca. În partida din turul campionatului de fotbal, CFR s-a impus cu 3-1.

Echipa pregătită de Andreea Mandorlini nu are nicio victorie în ultimele trei etape (două egaluri şi un eşec). Clujenii au înregistrat doar un succes în ultimele şase etape (patru egaluri şi o înfrângere).

FC CFR 1907 Cluj – AFC UTA Arad 0-0, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca.

Arbitru: Ionuţ Coza (Cernica); arbitri asistenţi: Marius Badea (Râmnicu Vâlcea), Ionel Valentin Dumitru (Gherghiţa/Prahova); al patrulea oficial: George Cătălin Găman (Craiova)

Arbitru video: Szabolcs Kovacs (Carei); arbitru asistent video: Andrei Moroiţă (Ploieşti)

Observatori: Nicolae Grigorescu (Timişoara) – CCA, Romolus Gabor (Hunedoara) – LPF.

Lipsa rezultatelor pozitive înregistrate de CFR Cluj îl nemulțumesc și pe antrenorul Mandorlini, așa cum declara în urmă cu câtva timp. Pe 9 noiembrie, acesta afirma că situația dificilă se datorează și schimbărilor de la club.

„E absolut normal că nu putem fi fericiţi, nimeni din club nu este fericit, dar trebuie să ţinem cont de situaţia în care ne aflăm. Am schimbat mulţi jucători, chiar s-a coborât bugetul. Chiar şi în aceste condiţii am avut multe ocazii de a fi în fruntea clasamentului. În acest moment nu suntem mulţumiţi, asta este clar. Deşi campionatul nu se termină astăzi, primul loc îţi dă entuziasm”, spunea Mandorlini.

La vremea respectivă, antrenorul lui CFR Cluj se simțea destul de sigur pe poziția sa.

„Acum suntem mai degrabă supăraţi decât entuziaşti, dar totul depinde de noi. Nu am primit un ultimatum. Eu nu am vorbit cu patronul, am vorbit cu preşedintele. Cred că ar trebui să-i întrebaţi pe ei”, mai spunea tehnicianul.