Monden Cezar Ionașcu, la un pas de divorț, după ce ar fi fost dat afară din casă







Cezar Ionașcu se confruntă cu probleme în căsnicie. Influencerul ar fi fost dat afară din casă, după ce soția ar fi aflat că are amantă. Avocatul a recunoscut că traversează o perioadă dificilă.

Cezar Ionașcu are probleme în căsnicie

Avocat de meserie, Cezar Ionașcu are mii de urmăritori pe rețelele de socializare și oferă sfaturi despre relații. Recent, partenera lui de viață ar fi decis să îl dea afară din casă.

Într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, Cezar Ionașcu a menționat că relația lui Oksana ar fi pusă în fața unor încercări.

„Suntem bine, slavă lui Dumnezeu! Firește, ca orice alt cuplu, avem suișuri și coborâșuri în această perioadă a Postului Mare, mai ales de natură spirituală. Le voi încadra la capitolul încercări”, a explicat el.

Expert în „relații”

Într-o altă postare făcută pe rețelele de socializare, influencerul a respins zvonurile, menționând că nu are o relație extraconjugală.

„Orice alte speculații, pe care le-am observat în această dimineață în spațiul public, la adresa mea și a familiei mele, sunt răuvoitoare și nefondate. Dacă atât vă duce capul, e ok, nu am ce să comentez, nu am niciun fel de comentariu! Niciun fel de comentariu!…”, a adăugat el.

Cu ce se ocupă Cezar Ionașcu

Din dorința de a deveni consultant în modă și influencer, Cezar Ionașcu ar fi renunțat la meseria de avocat. El se descrie ca fiind „mentor de masculinitate adaptată la realitățile moderne, bazată pe legile primordialității”.

Din 2017, el este căsătorit cu Oksana Ionașcu. Cei doi au împreună șase copii și nu au ezitat să expună detalii din mariajul lor.

