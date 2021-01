Sosirea neașteptată a lui Trump la Washington D.C. are loc în timp ce au fost lansate invitații pentru gala Anului Nou, la reședința Mar-a-Lago din Florida, la care în ultimii trei ani, când a fost președinte, a rostit discursuri.

„Președintele și prima doamnă vor părăsi Florida plecând spre Casa Albă, mâine (joi) la ora 11.00”, arată agenda, potrivit unui mesaj pe Twitter postat de Francesca Chambers, ziaristă la McClatchy.

Președinția nu a oferit nici un motiv pentru această schimbare inopinată de program, scrie Associated Press.

Donald și Melania Trump se aflau în Florida din 23 decembrie.

În ultima perioadă, Trump a fost ocupat cu acțiunile pentru contestarea rezultatului electoral și cu proiectul de lege de ajutor împotriva efectelor pandemiei.

Miercuri, 30 decembrie, senatorul Republican Josh Hawley de Missouri a anunțat că intenționează să conteste numărarea voturilor în cadrul ședinței Congresului din 6 ianuarie, când se va desemna oficial noul președinte.

Mai mulți lideri Republicani din Senat s-au pronunțat împotriva contestării victoriei lui Joe Biden, șeful majorității Republicane, Mitch McConnell, recunoscând victoria acestuia și îndemnându-i, în spatele ușilor închise, pe colegii săi nu întreprindă nimic împotriva acestui lucru.

Șapte state cheie, în care a fost proclamată victoria lui Biden, au trimis la Congres liste alternative în favoarea lui Trump.

Pentru ca listele alternative să fie luate în considerare, este nevoie ca cel puțin un membru al Camerei Reprezentanților și unul al Senatului, să conteste corectitudinea alegerilor în aceste state.

Până acum, exista un grup de Republicani din Camera Reprezentanților care intenționau să conteste alegerile, însă nici un senator.

Odată cu decizia anunțată de Josh Hawley, ședința comună din 6 ianuarie a Congresului ia o turnură spectaculoasă, care îi dă șanse lui Trump să răstoarne rezultatul alegerilor.

Pentru aceasta, însă, actualul președinte are nevoie de o presiune mare exercitată asupra membrilor Partidului Republican, reticenți față de o contestare a alegerilor.

De aceea, pe data de 6 ianuarie, la Washington va avea loc un uriaș miting pro-Trump, la care sunt așteptate să participe aproximativ un milion de persoane.

Schimbarea intempestivă de program a lui Donald Trump ar putea avea legătură atât cu organizarea mitingului, cât și cu reticența colegilor Republicani de a se lansa într-o aventură fără precedent.

Miercuri, Donald Trump a scris pe Twitter:

„ȘASE IANUARIE, NE VEDEM ÎN DC!”

JANUARY SIXTH, SEE YOU IN DC!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2020