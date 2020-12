Biden a avut derapajul verbal în locuința sa din Wilmigton, Delaware, cu ocazia unor remarci făcute despre pandemie.

„Sper că președintele îi va îndemna cu claritate și fără ambiguitate pe toți americanii să își facă vaccinul, odată ce acesta va fi disponibil”, a declarat Biden. „Eu mi l-am făcut pentru a induce încredere opiniei publice în vaccin. Președintele ales Harris l-a făcut astăzi din același motiv.”

Ceva mai devreme, Harris se injectase cu vaccinul de la Moderna în direct la televiziune.

„Literalmente, este vorba de a salva vieți”, a declarat Harris despre vaccin. „Am încredere în experți. Și experții sunt cei care au creat și aprobat acest vaccin.”

Biden s-a vaccinat încă din 21 decembrie.

Gafa de marți nu este prima care alimentează speculațiile despre ascensiunea Kamalei Harris la președinție chiar înainte de sfârșitul mandatului lui Joe Biden.

În august, Biden declara că a ales-o ca parteneră de candidatură pe Harris pentru că este „pregătită să conducă din ziua întâi” (!).

„Dacă Kamala Harris și cu mine vom fi aleși, vom moșteni numeroase crize, o națiune dezbinată și o lume dezorganizată. Nu vom avea nici o clipă de pierdut”, a postat Joe Biden la vremea respectivă. „Tocmai de aceea am ales-o: Este pregătită să conducă din ziua întâi.”

În septembrie, Harris însăși a vorbit despre o „administrație Harris” cu ocazia unei mese rotunde virtuale pe teme de economie.

„O administrație Harris, împreună cu Joe Biden ca președinte al Statelor Unite…”, a spus ea, înainte de a se corecta rapid.

Încă din 2018, în timp ce discuta despre perspectivele de a candida la funcția de președinte al Statelor Unite, Joe Biden a recunoscut cu seninătate: „Sunt o mașină de gafat…”

De mai multă vreme circulă însă cu tot mai mare insistență zvonuri despre posibila retragere a lui Biden înainte de sfârșitul mandatului, din cauza stării sale precare de sănătate, dar și a poziției sale prea „centriste”, care îi nemulțumește pe puternicii reprezentanți ai Stângii din partid, din care Harris face parte.

La începutul lui decembrie, realizatorul Tucker Carlson de la Fox News afirma:

„Știm că există forțe puternice în cadrul Partidului Democrat care nu-l plac pe Joe Biden. Ei cred că Joe Biden este prea masculin, prea alb și prea legat de politică, așa cum era odinioară, când exista o Constituție funcțională, care oferea control și echilibru puterii. Acei oameni ar dori să îl înlocuiască pe Joe Biden și să ajungă direct la acea parte a poveștii în care Kamala Harris și sponsorii ei conduc Statele Unite ale Americii. Și este greu de crezut că vor aștepta patru ani pentru acest lucru.

Cele două anchete care îl vizează direct pe fiul său, Hunter Biden, de afacerile în străinătate ale căruia tatăl nu este străin, nu fac decât să dea apă la moară teoriei retragerii rapide a lui Joe Biden de la Casa Albă.

Însă poate cea mai spectaculoasă afirmație îi aparține lui Biden însuși, care afirma la începutul lui decembrie într-un interviu la CNN că va trata eventualele dezacorduri pe care le-ar putea avea cu Harris așa cum a făcut și cu Obama:

„Suntem compatibili în privința filosofiei guvernării și compatibili în privința abordării problemelor cu care ne confruntăm. Când vom fi în dezacord, va fi ca în relația pe care Barack și cu mine am avut-o. Se va produce în privat. Ea va spune: «Eu cred că trebuie să facem A, B, C sau D», iar eu: «Îmi place A, nu-mi plac B și C. Hai să o facem, OK».”

Și Biden a continuat:

„Și, așa cum i-am spus lui Barack, dacă s-ar fi ajuns la un dezacord fundamental pe baza unui principiu moral, voi dezvolta o boală și voi spune că trebuie să demisionez.”

