Cerul ne oferă un spectacol rar în această noapte: Superluna Recoltei, un fenomen astrologic spectaculos

Marți, 7 octombrie, cerul va fi dominat de Superluna Plină a Recoltei, considerat cel mai impresionant eveniment al anului 2025. Este prima dintr-o serie de trei superluni care vor avea loc în acest an, dar totodată cea mai mare și mai luminoasă dintre ele. Luna Recoltei din 2025 a coincis, în mod inedit, cu luna octombrie și se produce chiar în momentul în care satelitul natural al Pământului se afla la cel mai jos punct al traiectoriei sale orbitale de 27 de zile, informează space.com.

Un fenomen astronomic spectaculos are loc atunci când Luna Plină se află la cea mai mică distanță față de Pământ, într-un punct orbital denumit perigeu. Din această cauză, satelitul natural al planetei noastre apare pe cer mai mare și considerabil mai strălucitor decât în mod normal.

Potrivit jurnalistului Anthony Wood, pasionat de știință și care s-a alăturat echipei Space.com în aprilie 2025, momentul de maximă intensitate luminoasă va fi atins la 5:48 dimineața, însă priveliștea rămâne vizibilă timp de aproximativ trei zile, oferind pasionaților de astronomie o oportunitate rară de observație.

În timpul unei superluni, satelitul natural al Pământului oferă un adevărat spectacol vizual: poate părea cu până la 14% mai mare și cu aproximativ 30% mai strălucitor decât de obicei. Fenomenul devine cu atât mai impresionant când luna răsare deasupra orizontului estic, în timp ce soarele apune în vest, luminând cerul nopții cu reflexiile intense ale razelor solare.

Denumirile lunilor pline își au, în mare parte, originea în tradițiile culturale ale triburilor de amerindieni, care se ghidau după un calendar lunar, diferit de cel gregorian utilizat astăzi. Fiecare lună plină primea un nume specific, inspirat de activitățile esențiale sau fenomenele naturale care marcau viața comunităților la momentul respectiv.

Astfel, Luna Plină din luna octombrie este cunoscută, de regulă, ca „Luna Vânătorului”. Această denumire reflectă perioada în care triburile se pregăteau pentru iarnă, recurgând la vânătoare pentru a strânge provizii, precum carnea sau pieile de animale. Totuși, când Luna Plină din octombrie se suprapune cu momentul recoltării, cum este cazul în 2025, aceasta poate fi denumită și „Luna Recoltei”, marcând simbolic încheierea sezonului agricol.

Deși originea exactă a denumirii nu este pe deplin cunoscută, o tradiție veche stabilește că Luna Plină cea mai apropiată de echinocțiul de toamnă poartă numele de „Luna Recoltei”. În unele cazuri, acest titlu revine Lunii Pline din septembrie, însă în anul acesta, calendarul astronomic a făcut ca octombrie să revendice această denumire. În schimb, în 2025, Luna Plină a fost cunoscută drept „Luna Porumbului”.

Asocierea cu perioada recoltelor nu este întâmplătoare: lumina puternică a Lunii Pline facilita munca agricultorilor, care puteau continua strângerea cerealelor și a altor culturi până târziu în noapte.

Alte denumiri: de pildă, tribul Dakota o numea „Luna Uscării Orezului”, un reper al momentului în care orezul sălbatic era recoltat și pregătit pentru păstrare. Pentru triburile Anishinaabe, această perioadă era marcată de „Luna Frunzelor care Cad”, o referire clară la peisajul autumnal în schimbare. Indienii Cree o identificau drept „Luna Migrației”, inspirată de plecarea păsărilor spre ținuturi mai calde, iar comunitățile Ojibwe și Haida o recunoșteau ca fiind „Luna Înghețului” sau „Luna Gheții”.