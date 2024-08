International Cere sau nu Găgăuzia separarea? Ce se știe în acest moment







Autoritățile locale din Găgăuzia își propun să sărbătorească, la Comrat, pe 19 august, 34 de ani de la „proclamarea republicii autonome găgăuze”.

Cere sau nu Găgăuzia separarea? Adunarea de la Comrat e certă, declarația separatistă nu

Invitația a fost adresată, prin scrisori semnate de președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, primarilor din zona autonomă și reprezentanților consiliilor locale.

„Această dată a intrat pentru totdeauna în istoria recentă a poporului găgăuz și a întregului popor moldav, drept un exemplu viu al unei lupte fără precedent pentru dobândirea statalității lor…”, se arată în documentul emis de Constantinov.

Desfășurarea manifestărilor din 19 august a fost confirmată de primarul municipiului Comrat, Serghei Anastasov, dar acesta spune că Adunarea Populară de la Comrat a rezervat piața centrală pentru desfășurarea unui concert.

Problema e alta. Potrivit unor surse locale, citate de Ziarul de Gardă, mai mulți deputați din Adunarea Populară a Găgăuziei ar pregăti, cu ocazia aniversării de 34 de ani a autonomiei, o declarație prin care să se ceară ieșirea regiunii autonome din componența Republicii Moldova.

Cernev: Ilan Șor presează și plătește pentru declarația de separare

Potrivit lui Serghei Cernev, fost deputat în Adunarea Populară din Găgăuzia, se fac pregătiri în acest sens, iar condamnatul fugar Ilan Șor i-ar presa pe unii dintre deputați, pe care îi controlează, să ceară separarea.

Dar liderul Adunării Populare din Găgăuzia, Dmitri Constantinov, respinge o astfel de idee și spune că, pe 19 august, va fi organizată doar o ședință oficială și un concert în centrul orașului Comrat.

„Șor îi forțează să facă declarații scandaloase în legătură cu alegerile prezidențiale, până la aceea că «dacă nu se va lua în considerare părerea Găgăuziei, atunci Găgăuzia este gata să iasă din componența R. Moldova». Astfel de declarații se pregătesc.

Dar eu cred că, în contextul votării legii privind separatismul, ei se vor teme se facă asta, pentru că ar putea fi pedepsiți penal. Există astfel de zvonuri, dar eu cred că le va fi frică să facă asta.

Toți deputații din Adunarea Populară, în afară de 13 dintrei ei (în total sunt 35, n.r.), primesc „salarii” de la Șor. Și Șor le cere să facă declarații scandaloase. Dar ei se tem. Banii ca banii, dar ei riscă să ajungă la închisoare. Și asta îi oprește”, a declarat Serghei Cernev, fost deputat în Adunarea Populară din Găgăuzia, citat de ZdG.

Deputații din Găgăuzia se tem de pedeapsa penală pentru separatism

El a mai spus că una dintre variante ar fi ca deputații plătiți de Ilan Șor să adune oameni de rând în centrul orașului Comrat, iar aceștia să voteze o rezoluție prin care să ceară separarea de Republica Moldova.

„Ca să voteze oamenii și ca nimeni să nu poarte răspundere. Dar dacă va fi acest miting sau nu, nu știu. Eu cred că ei se tem să-l organizeze”, a mai spus Cernev. Dar pentru ca această adunare să aibă loc, oamenii ar trebui să fie aduși organizat și plătiți pentru participare, mai spune fostul deputat, adăugând că, „altfel, nimeni nu va veni la apelul lor”.

Pe de altă parte, un alt deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei, Ivan Dimitroglo, din partea Partidului Socialiștilor, crede că președintele Adunării, Dmitri Constantinov, ar pregăti doar niște declarații politice critice în adresa Chișinăului, cu acuzații de subminare a autonomiei regiunii găgăuze.

„Totul este legat de faptul că Dmitri Constantinov își pierde influența în Adunarea Populară și foarte curând împotriva lui se va aduna majoritatea deputaților și el încearcă să șantajeze Chișinău cu tot ce poate, numai să nu fie dat jos din funcție.

Deja sunt 15-16 deputați care sunt împotriva actualei puteri din Găgăuzia, adică împotriva a ceea ce face Șor în Găgăuzia, ce face Constantinov. Lipsește un vot-două ca să poată fi schimbat prezidiul Adunării Populare și Constantinov va pierde puterea, iar odată cu el și Șor. Aceste declarații se pregătesc pentru a face presiune asupra deputaților, prin intermediul opiniei publice. Ei vor ca Găgăuzia să rămână izolată, așa ca în prezent”, a declarat Ivan Dimitroglo, pentru ZdG.

Constantinov neagă ideea unei declarații separatiste în Găgăuzia

Președintele Adunării Populare din Găgăuzia, Dmitri Constantinov, spune că nu se pregătește nicio declarație privind separarea Găgăuziei de Republica Moldova.„Nu poate fi vorba despre nicio declarație. Vă spun sigur”, a declarat Constantinov.

El a respins și ideea că ar primi bani de la oligarhul condamnat pentru furtul miliardului, Ilan Șor. „Dacă ne dau bani, vă rog să-i aduceți. Noi o să-i luăm. Mie nu mi-a dat nimeni. Când vine vorba de Șor, toți doar despre bani vorbesc. Noi nu am văzut bani de la Șor. Dacă am fi văzut bani de la Șor, tot Comitetul Executiv ar fi fost de la Orhei. Vă amintiți că i-am respins pe toți? Dacă ne-ar fi plătit Șor, am fi pus oamenii lui în Comitetul Executiv”, a declarat Constantinov.

El spune că nu se teme că va fi înlăturat din funcția de președinte al Adunării Populare: „Nu se va întâmpla asta, nu vă faceți griji. Sunt sigur de asta. Noi avem majoritatea, dar ei sunt foarte puțini, cei care vor să ne dea jos, adică socialiștii, ei au 7 oameni”.

Dmitri Constantinov susține că în acest moment nu comunică cu Ilan Șor și că s-a întâlnit o singură dată cu condamnatul fugar. Iar la lansarea Blocului „Pobeda” de la Moscova nu a mers decât pentru că l-a invitat bașcana Evghenia Guțul. „Dacă m-ar invita Maia Sandu, tot m-aș duce. Orice partid m-ar invita, m-aș duce”, a spus Constantinov, care a precizat că se afla deja la Moscova, întruct fiica lui locuiește în capitala Rusiei.

Șeful Adunării Populare din Găgăuzia e împotriva UE, dar spune că va respecta decizia majorității

Președintele Adunării Populare din Găgăuzia mai spune că susține Blocul Pobeda, deși nu e membru. Dar, întrebat dacă susține opțiunea pentru Rusia și Uniunea Eurasiatică, în locul celei pentru Uniunea Europeană, Constantinov a dat înapoi.

„Dacă vă amintiți, în 2014 Găgăuzia a desfășurat un referendum. Moldova abia acum s-a dumirit să organizeze un referendum. Dar noi nu am spus că trebuie să facem așa cum au decis găgăuzii. Găgăuzii o să facă așa cum decide majoritatea în Moldova. Dar trebuie să aflăm de la oameni ce doresc. Noi contactăm cu Federația Rusă pentru că oamenii noștri vor asta”, a adăugat Constantinov.

Întrebat ce va face dacă, la referendum, majoritatea va vota pentru integrarea în UE, liderul Adunării Populare a răspuns: „Și noi tot vom merge în aceeași direcție. Cum altfel? Noi ce, suntem separați?”. Apoi a precizat explicit că va vota contra UE, dar se va supune deciziei majorității.