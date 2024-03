Politica Scandal la TV. Constantinov a intrat peste Spînu în studio







Scandal în direct. Interviul pe care ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, îl dădea televiziunii publice din Unitatea Teritorial Administrativă Găgăuzia (GRT), a fost întrerupt de președintele Adunării Populare de la Comrat, Dmitri Constantinov.

Provocările liderului din Găgăuzia

Liderul găgăuz a intrat neinvitat în studioul în care era înregistrat interviul cu ministrul Andrei Spînu.

Înregistrarea incidentului a fost publicată pe Facebook de jurnalistul găgăuz de la Nokta Mihail Sirkeli.

„Ce este aceasta, dacă nu o încercare de a face o provocare ieftină, stupidă, primitivă, care nu a reușit să obțină niciun rezultat?

Ce vedem? Există o înregistrare a unui interviu cu ministrul Infrastructurii, Andrei Spînu. La mijlocul interviului, președintele Serviciului Național de Securitate Dmitri Constantinov dă buzna în studio.

Constantinov este invitatul emisiunii? Nu! Constantinov a fost invitat inițial, dar a întârziat? Nu! Interviul a fost planificat cu un invitat și a început cu un singur invitat - Andrei Spînu”, a scris jurnalistul.

Ce au vrut să obțină de la Andrei Spînu

„Și iată câteva întrebări deodată: Dacă Constantinov nu a fost invitat, de unde a știut că există o înregistrare de la Spînu? Îl informează GRT, cu cine și când sunt scrise programele? Nu se poate?!

Dacă apariția lui în emisiune nu este programată, de ce intră atât de flagrant și întrerupe producția emisiunii? Cum rămâne cu independența televiziunii publice? Este într-adevăr GRT sub controlul politicienilor locali de la OPG Shore? Nu se poate?!

Dar gazda? Dacă înțelege ce este etica jurnalistică, ar fi trebuit să-i ceară lui Constantinov să părăsească studioul, iar conducerea GRT ar fi trebuit să-l ajute să-l scoată din clădire. Dar, în schimb, prezentatorul îi raportează lui Constantinov și îi spune: „Domnul Spînu refuză”. A fost gazda conștientă de provocarea planificată și a fost de acord să participe la ea? Nu se poate?!

Una este să fii doar suport de microfon la un interviu cu Constantinov și cu totul altceva este să participi la provocări împotriva oponenților săi politici la televiziunea publică. Acesta nu este jurnalism, este comportament de vită. Și GRT nu este televiziunea și radioul public, este o zdrăngănitoare”, a mai scris Mihail Sirkeli.

Incidentul cu Spînu, o „provocare primitivă”

„De ce este această încercare stupidă și primitivă de provocare? Probabil, ca să arate la toată lumea mai târziu, a spus el, vezi, Chișinăul refuză dialogul. Dar aici este problema, Spînu a ieșit în stradă, unde l-a așteptat o mulțime de provocatori conduși de Ilya Uzun, vicepreședintele comitetului executiv.

Am crezut că primul vicepreședinte al comitetului executiv se ocupă de dezvoltarea economică, dar se pare că nu, sarcina lui este să participe la provocări stupide. (...) Și în acest sens, tot Constantinov este un primitiv, arogant (...). Nu vor dialog cu Chișinăul, vor să-și umilească adversarii și să-i pună în vizorul publicului. Pentru aceasta se folosesc statutul juridic special al Găgăuziei și resursele acesteia, în speță GRT.

O oprire din această situație a fost demnă, Dar Găgăuzia, din păcate, este încă o dată umilită”, a încheiat Mihai Sikreli.

Andrei Spînu: Am avut o discuție bună cu oamenii din stradă

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a menționat, într-o postare pe facebook, incidentul de la GRT.

„Mă întorc din or. Comrat, UTAG. Am fost invitatul emisiunii la GRT. Din păcate, emisiunea a fost întreruptă de un personaj afiliat grupului criminal organizat. Am decis să ies din studio și să nu stau la masă cu ei. În schimb, când am ieșit din clădire, am avut o discuție bună cu oamenii care au fost aduși acolo, la intrare.

Le-am explicat oamenilor care au fost acțiunile guvernului pentru primăriile din UTAG. Am răspuns falsurilor care sunt distribuite în regiune și i-am asigurat că vom susține în continuare dezvoltarea întregii țări. Sunt sigur că oamenii văd și înțeleg proiectele pe care le realizăm. Vom continua să discutăm cu oamenii și să le spunem ceea ce facem pentru a îmbunătăți condițiile de viață în localitățile lor.

În UTAG se implementează peste 20 proiecte prin Programul Național Satul European, 10 proiecte de dezvoltare regională și se construiesc drumuri (ocolirea Comrat, Vulcănești). Guvernul construiește și vom continua să investim în fiecare localitate. Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești sunt Moldova”, a scris Andrei Spînu.