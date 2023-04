Cercetătorii au descoperit unde seismice pe planeta Marte

Ceea ce se află sub suprafața lui Marte este fascinant deoarece evoluția sa este determinată de comportamentul geologic a ceea ce este dedesubt. Prin urmare, oamenii de știință s-au întrebat de mult dacă Marte are un nucleu la fel ca cel al Pământului. Răspunsul devine mult mai clar datorită noilor cercetări care au profitat de undele seismice care se răspândesc pe Planeta Roșie.

Cercetarea ajută la confirmarea predicțiilor experților despre cum este planeta Marte. Rezultatul sugerează că miezul lui Marte este remarcabil diferit de Pământ. Asta ne-ar putea confirma ideile despre cum sunt planetele din alte galaxii. Datele au fost scoase din investigații seismice, geodezie și transport termic. Lansată în urmă cu cinci ani, misiunea a aruncat pe Marte un seismometru, un instrument care poate măsura cutremurele și erupțiile vulcanice, la sfârșitul anului 2018.

În timp ce misiunea s-a încheiat din punct de vedere tehnic în decembrie, oamenii de știință încă interpretează datele. Cercetătorii au analizat datele de la două evenimente seismice diferite, marcând primele observații făcute asupra nucleului unei alte planete. Un cutremur a fost cauzat direct pe planeta Marte, în timp ce celălalt a provenit de la un meteorit.

„Aveam nevoie atât de noroc, cât și de îndemânare pentru a găsi și apoi folosi aceste cutremure”, a declarat Jessica Irving, un om de știință la Universitatea Bristol din Regatul Unit. „Cutremurele aflate la distanță sunt intrinsec mai greu de detectat, deoarece o mare parte de energie este pierdută sau deturnată pe măsură ce undele seismice călătoresc prin planetă”.

Rezultatele indică cel mai probabil că Marte are un miez complet lichid. Asta l-ar face diferit de Pământ, care are combinația dintre un nucleu exterior lichid și un nucleu interior solid. În plus, pe baza modului în care aceste evenimente seismice au apărut pe planetă, este posibil să deducem din ce este probabil format acest nucleu: carbon, sulf, oxigen și hidrogen. Dar cea mai mare parte a acestuia este fier lichid, care este similar cu miezul Pământului.

Viața pe Marte

Aceste analize geochimice ne spun multe despre modul în care Marte s-a format și s-a schimbat în timp. „Puteți să vă gândiți la asta în acest fel. Proprietățile nucleului unei planete pot servi ca un rezumat despre modul în care planeta s-a format și cum a evoluat în timp. Rezultatul final al proceselor de formare și evoluție pot fi generate sau pot apărea prin absența condițiilor de susținere a vieții”, a explicat profesorul asociat de geologie la Universitatea din Maryland.

Există dovezi că Marte ar fi putut fi foarte asemănător Pământului. Cunoașterea compoziției nucleului ajută și la explicarea modului în care a evoluat sistemul solar timpuriu, spun cercetătorii.

„Determinarea cantității acestor elemente într-un nucleu planetar este importantă pentru înțelegerea condițiilor din sistemul nostru solar când se formau planetele și modul în care aceste condiții au afectat planetele care s-au format”, a spus Doyeon Kim de la ETH Zurich.

Lipsa unui câmp magnetic este unul dintre multele motive pentru care trăirea pe Marte ar fi extrem de ostilă pentru orice vietate care trăiește acolo, în special pentru oameni, dacă unii dintre noi ar migra vreodată acolo. Cu toate acestea, există dovezi în anumite roci că Marte a avut cândva un câmp magnetic, dar acesta s-a pierdut în timp. Acest lucru crește probabilitatea ca viața să fi existat cândva pe planeta noastră, potrivit Salon.