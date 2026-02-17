Cer înnorat în toată Republica Moldova și temperaturi în media perioadei

Vreme tipică pentru această perioadă a anului în Republica Moldova, azi, 17 februarie, cu temperaturi ce se încadrează în medie și cer acoperit de nori pe tot parcursul zilei. Maximele de marți vor fi de -2 grade Celsius până la 3 grade, minima din timpul nopții va fi de -6 grade.

Sunt anunțate câte -2 grade Celsius la Bălți, la Briceni și la Rîbnița, -1 grad la Chișinău, 2 grade Celsius la Ștefan-Vodă și 3 grade la Cahul. Nu sunt șanse de apariție a precipitațiilor, vântul va sufla moderat.

Mâine, valorile termice vor fi în scădere, sunt anunțate precipitații sub formă de ninsoare în toată țara, mercurul din termometre va oscila între -4 grade și -7 grade Celsius.

În România, azi, vremea se va răci în regiunile sudice şi sud-estice, iar în rest valorile termice diurne vor creşte faţã de ziua precedentă. Ziua cerul va fi noros, dar noaptea va deveni variabil în jumătatea de vest a ţării.

Sunt anunțate precipitaţii moderate cantitativ, mixte pe parcursul zilei în Oltenia, Muntenia, local în Banat, Crişana şi Maramureş, ploi în Dobrogea şi ninsori în Moldova, Transilvania şi la munte, dar noaptea vor predomina ninsorile. Se vor acumula cantităţi de precipitaţii de 15…25 l/mp şi izolat de peste 30 l/mp şi se va depune strat de zãpadã în medie de 5…15 cm şi local de 20…30 cm.

Vântul va prezenta intensificări în cea mai mare parte a Olteniei, în Muntenia, Dobrogea şi sudul Moldovei, iar noaptea în majoritatea zonelor, cu viteze în general de 45…65 km/h, însă în Carpaţii Meridionali şi de Curbură rafalele vor atinge 70…90 km/h, va fi viscol şi vizibilitatea redusă sub 100 m.

Temperaturile maxime se vor încadra între -3 şi 9 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse în general între -8 şi 0 grade Celsius. Izolat va fi ceaţă şi condiţii de polei sau gheţuş.

În București, temperatura maximă va fi de 2…3 grade Celsius, iar cea minimã se va situa în jurul valorii de -1 grad Celsius.