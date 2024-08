Alertă la centrala nuclerară Zaporojie. Luptele din zonă stârnesc îngrijorarea experților AIEA

Ucraina. Centrala nucleară de la Zaporojie revine, din nou, în atenția experților, în contextul luptelor care se duc în zonă. Aflată sub ocupația rusească. situl energetic ar putea fi pus în pericol din cauza exploziilor care au loc.

Securitatea nucleară la Zaporojie, aflată sub ocupația rusească se degradează pe măsură ce luptele din zonă se intensifică. Șeful organismului de supraveghere nucleară din cadrul ONU, a transmis o serie de avertismente în acest sens

Rafael Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, s-a declarat „extrem de îngrijorat” în legătură cu situația de la Zaporojie. El a făcut un apel la maximă reținere din partea ucrainenilor și rușilor.

Luptele care se dau în zonă ar putea duce la producerea unei tragedii. Drept urmare, Grossi avertizează combatanții din ambele tabere că trebuie să protejeze centrala.

Declarația șefului AIEA a venit după un atac cu dronă care a vizat un drum din apropierea perimetrului sitului. Oficialul Agenției nu a făcut comentarii cu privire la responsabilitatea atacului.

#BREAKING : The nuclear safety situation at Ukraine’s Zaporizhzhya Nuclear Power Plant (ZNPP) is deteriorating following a drone strike that hit the road around the plant site perimeter today, International Atomic Energy Agency (IAEA) Director General Rafael Mariano Grossi said.… pic.twitter.com/bfeTvFqBVA

