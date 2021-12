Celebrul film ”Home alone”, vizat de o propunere-șoc în SUA! S-a ajuns și la Casa Albă

În prim-plan a fost eliminarea apariției fostului președinte american Donald Trump din seria Home alone 2: Lost in New York, ideea accepatată rapid de starul Macaulay Culkin, conform edition.cnn.com.

Culkin l-a interpretat pe Kevin McAllister, care se desparte de familia sa și ajunge în New York. La un moment dat, Kevin se întâlnește cu Trump la Plaza Hotel.

Este momentul în care îi cere lui Trump indicații despre cum să ajungă în holul hotelului, iar Trump îi răspunde arătându-i cu dezinvoltură direcția corectă.

Trump a intrat bine în pielea personajului

Unii fani ai filmului vor să îl elimine pe Trump din acea scenă, iar un utilizator de Twitter chiar a făcut exact acest lucru. Utilizatorul a postat versiunea lui cu scena de la Plaza Hotel, iar de data aceasta Kevin este văzut vorbind cu o figură mută și invizibilă în locul lui Trump.

Actorul a răspuns cu un singur cuvânt la videoclipul editat: „Bravo.″ Un alt utilizator de Twitter a propus crearea „petiții pentru a-l înlocui digital pe Trump în Singur acasă 2 cu Macaulay Culkin, în vârstă de 40 de ani″. „Vândut.″ Acesta a fost răspunsul dat de Culkin.

Dezbaterea a apărut la jumătatea lunii ianuarie, cu doar câteva zile înainte ca Donald Trump să plece de la Casa Albă, după ce a fost învins de Joe Biden în alegerile prezidențiale. Pe fondul acelei lupte electorale, Trump a devenit din ce în ce mai nepopular pentru mulți americani, iar unii dintre ei s-au gândit că n-ar fi rău dacă el ar dispărea din film.

Petiție pentru scoaterea din film a fostului lider de la Casa Albă

În plus față de tweeturi amintite, a fost organizată o petiție pe Change.org în care li se cerea reprezentanților Disney să îl înlocuiască pe Trump cu președintele ales Joe Biden.

„Home Alone 2 este pătat. Are o pată rasistă pe el sub forma lui Donald J Trump. Cer ca el să fie scos din film și înlocuit cu Joe Biden″, a scris petiționarul.

Nu este prima dată când Trump este tăiat din celebrul film Singur acasă 2. În 2019, CBC, Canadian Broadcasting Corp. a difuzat filmul fără rolul lui Trump, la câteva ore după ce el declarase cât de onorat a fost să joace în „unul dintre cele mai mari″ succese de Crăciun.

Când CNN a contactat CBC pentru comentarii la momentul respectiv, radiodifuzorul canadian a răspuns cu o declarație potrivit căreia filmul a fost „editat temporar″.

„Scena cu Donald Trump a fost una dintre cele câteva care au fost tăiate din film, deoarece niciuna dintre ele nu făcea parte integrantă din intrigă″, se arăta în declarație. „Aceste editări au fost făcute în 2014, când am achiziționat prima dată filmul și înainte ca domnul Trump să fie ales președinte″, au mai spus cei de la CBS.

Dezvăluirile regizorului filmului Home Alone 2

Ulterior, în decembrie 2020, regizorul filmului Home Alone 2, Chris Columbus, declara că Trump a fost abordat pentru a filma în Plaza Hotel.

El deține hotelul la acea vreme, iar producătorii filmului voiau să filmeze în hol și nu puteau „reconstrui The Plaza pe o scenă sonoră″. „Trump a spus OK. Am plătit taxa, dar a mai spus: «Singurul mod în care puteți folosi Plaza este dacă eu apar în film»″, a spus Columbus.

„Așa că am fost de acord să-l punem în film, iar când l-am proiectat pentru prima dată s-a întâmplat cel mai ciudat lucru: oamenii au aplaudat când Trump a apărut pe ecran. Așa că i-am spus editorului meu: «Lasă-l în film. Este un moment pentru public.» Dar el a intrat cu forța în film″, a completat regizorul.

În ultimii 20 de ani, filmul Home alone (Singur acasă) i-a atras constant pe români în fața micilor ecrane. Dovada în acest sens o reprezintă audiențele înregistrate de comedia care în acest an nu a mai fost difuzată de Pro TV, ci de altă televiziune.