Maurice Béjart reprezinta o parte consistenta a istoriei coregrafiei secolului XX iar compania Béjart Ballet Lausanne, condusa de succesorul Gil Roman, este o referinta la fel de importanta in lumea baletului contemporan . Pe 12 si 13 octombrie, Béjart Ballet Lausanne revine in Bucuresti, pe scena Salii Palatului, cu cel mai nou spectacol de balet contemporan al companiei, in premiera in Romania, ce include momentele Tous les hommes presque toujours s’imaginent si 7 Danses Grecques. Organizator: Events.

Maurice Béjart a dorit intotdeauna sa deschida lumea baletului unui public cat mai larg. Animati de acelasi spirit, Gil Roman si dansatorii sai tin vie opera lui , reprezentand-o in turnee prin toata lumea, atat in cadrul unor evenimente mari sau receptii oficiale, precum si in cadrul unor evenimente caritabile. Coregraf de 20 de ani, Gil Roman pastreaza opera lui Maurice Béjart si adauga noi creatii la repertoriul companiei.

Tous les hommes presque toujours s’imaginent (coregrafie: Gil Roman, muzica: John Zorn)

Spectacolul este o productie exceptionala, de o radicalitate poetica intensa – rareori avem ocazia sa vedem o creatie de o calitate teatrala atat de intensa, reflectiva si senzuala care impinge toate artele cu mult peste limitele lor. – Patrick Ferla, jurnalist si scriitor elvetian, despre Tous les hommes presque toujours s’imaginent. John Zorn este unul dintre principalii compozitori de muzica americana contemporana. Densitatea si diversitatea operei sale extraordinare, care a inceput la mijlocul anilor ‘70, precum si indrazneala si libertatea artistica pe care le exprima prin creatia sa nu au incetat niciodata sa provoace si sa fascineze directorul artistic al baletului Béjart Lausanne. In 2016, cei doi artisti fac schimb pentru prima data de experiente artistice, povestind despre patrimoniul cultural si dorinta de a-l depasi si de a se elibera de el pentru a impinge inapoi limitele artei. Iar in 2018, confruntandu-se cu un volum considerabil de munca, Gil Roman se scufunda in diferitele compozitii care alcatuiesc universul pe care stralucitul compozitor l-a explorat din 1990 pana in 2017. In acest balet, pas cu pas, cu o miscare, un gest, Gil Roman isi aduce dansatorii dincolo de limite, creand acest spectacol extraordinar, care va va fascina pana in ultima secunda . 7 Danses Grecques (coregrafie: Maurice Bejart, muzica: Mikis Theodorakis) Gil Roman, despre acest balet: “Ceea ce numim „folclor” (din punctul meu de vedere, eu prefer formula „arta traditionala”) este intotdeauna dificil de accesat si aproape imposibil de capturat, iar faptul ca apartine sau nu culturii traditionale in cauza nu este nici un avantaj, dar nici un handicap. Deoarece civilizatiile noastre au fost atat de instrainate de spiritul traditional, a devenit dificil pentru noi sa percepem procesul mental care a dat nastere artei in trecutul indepartat. Exista totusi o cheie a problemei: sa devii celalalt, nu sa il portretizezi. Pentru a prelua linia initiala a creatiei, forta ei ascunsa, e necesar sa intelegem radacinile poporului de la un grup cultural sau etnic si sa reducem la minimum citarile evidente de folclor. Pentru aceste „danses grecques”, am cautat sa limitez la maxim „pasii” autentic grecesti. Unele dansuri includ doi sau trei dintre acestia, altele deloc, iar acestea sunt cu siguranta cele mai de succes, cele mai grecesti!”

Din 2007, incepand cu cautarea si efortul sau pentru creatia contemporana, Gil Roman intretine si dezvolta repertoriul Baletului Béjart Lausanne. Opera lui Maurice Béjart se afla in centrul acestui repertoriu, cu coregrafii emblematice, cum ar fi Ritul de primavara, Boléro, Simfonia Noua sau Baletul Vietii dar Gil Roman doreste sa prezinte varietatea acestui repertoriu cu Piaf sau Flautul Fermecat, de exemplu. Coregraf timp de 20 de ani, directorul artistic a hranit repertoriul cu propriile sale creatii.

Biletele sunt disponibile pentru urmatoarele categorii: Categoria 1: 150 lei, Categoria 2 (loje): 200 lei, Categoria 3 (sect. B, C, D, E, F, G, H, I): 260 lei, Categoria 4 (sect. A): 320 lei si VIP: 440 lei si se pot cumpara incepand cu 15 mai 2019 la ora 15:00 online pe www.eventim.ro, prin reteaua Eventim (magazinele Germanos, Vodafone si reteaua Carrefour, librariile Humanitas, librariile Carturesti si librariile Diverta) sau de la casa de bilete a Salii Palatului.

