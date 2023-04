Cele mai noi filme și seriale de pe Netflix. Surprize uriașe în luna aprilie

Netflix a pregătit pentru abonați noi filme și seriale în luna aprilie: „Beef”, un serial de comedie neagră extrem de emoţionant, despre consecinţele unui incident în trafic dintre doi necunoscuţi; „Seven Kings Must Die”, o continuare sub formă de lungmetraj a serialului „The Last Kingdom” și „Sweet Tooth: Sezonul 2”.

Netflix a mai anunțat și alte surprize: „Transatlantic”, inspirat de povestea adevărată a lui Varian Fry, Mary Jayne Gold şi a organizaţiei Emergency Rescue Committee, care îşi riscă vieţile pentru a ajuta peste 2000 de refugiaţi în Marsilia, în 1940; „The Diplomat”, o dramă politică contemporană cu miză mare, despre gestionarea chinuitoare a relaţiilor de lungă durată, atât între ţări, cât şi între oameni; „Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now”, un documentar spectaculos.

Filmele Netflix din luna aprilie

Și „Beef”, de Lee Sung Jin, va apărea pe Netflix din 6 aprilie. Danny Cho (Steven Yeun), un tip morocănos fără noroc în afaceri, se răfuieşte cu Amy Lau (Ali Wong), o antreprenoare de succes cu o viaţă pitorească. Este vorba despre o comedie neagră.

O altă surpriză este „Seven Kings Must Die”, regizat de Edward Bazalgette, care va apărea din 14 aprilie. Este vorba despre războiul dintre locuitorii şi invadatorii danezi.

Abonații nu trebuie să rateze nici „Sweet Tooth: Sezonul 2″, realizat de Jim Mickle, care va apărea din 27 aprilie. Este vorba de povestea lui Gus (Christian Convery) şi a altor hibrizi care sunt ţinuţi prizonieri de generalul Abbot (Neil Sandilands) şi de Ultimii Oameni.

Netflix a anunțat și apariția „Transatlantic”, din 7 aprilie. Doi americani şi aliaţii lor încropesc o operaţiune de salvare în Marsilia, în 1940, pentru a ajuta artişti, scriitori şi alţi refugiaţi să fugă din Europa. Urmează să apară în 13 aprilie și „Obsession”. Este vorba de aventura unui respectat chirurg londonez cu logodnica fiului său se transformă într-o obsesie erotică ce ameninţă să le schimbe vieţile pentru totdeauna.

„The Diplomat” apare pe 20 aprilie. În toiul unei crize internaţionale, o diplomată de carieră trebuie să facă faţă noului post de ambasadoare în Marea Britanie şi căsniciei turbulente cu un politician de succes, potrivit Hotnews.