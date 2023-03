Cel mai înfricoșător film de pe Netflix. Puțini rezistă până la final

Fanii Netflix au declarat că au rămas îngroziți de unul dintre filmele de pe platformă. Este vorba de „You Are Not My Mother”, care spune povestea protagonistei Char, al cărei părinte dispare în circumstanțe ciudate.

Netflix a declarat că această mamă „se întoarce cu o schimbare alarmantă de personalitate care dezvăluie un secret întunecat despre familia ei”. După primele minute din film, abonații Netflix au declarat că nu au putut rezista până la final și că au fost extrem de speriați de tot ce au văzut acolo. A fost votată cea mai de groază peliculă văzută pe platformă.

Filmul de pe Netflix care a speriat abonații

Unul dintre ei a recunoscut sincer: „Am vizionat acea grozăvie de pe Netflix You Are Not My Mother în timp ce eram violent mahmur astăzi și a fost cea mai proastă decizie pe care am luat-o vreodată în viața mea, am fost bolnav de frică și am avut o pernă pe ochi 90% din timp.”

Un altul a spus: „Este o dramă înfiorătoare și profund evocatoare, cu interpretări excelente și câteva momente absolut terifiante. Mă bucur că se ascunde pe Netflix”.

Un al treilea a mărturisit: „Un film de groază recent pe care l-am descoperit și pe care l-am adorat cu desăvârșire și căruia i-am acordat nota 10/10 este You are not my Mother, pe care îl puteți găsi pe Netflix. Cu adevărat primul film de groază recent care m-a speriat, tensiunea a fost incredibil de bine făcută.”

Cu toate astea, au fost și persoane foarte încântate de acest fani, ba chiar l-au recomandat și altora. Unul a adăugat: „E timpul să urmărim #YouAreNotMyMother cu toate luminile aprinse…”

Alt abonat al platformei Netflix a scris: „Tocmai m-am uitat la #YouAreNotMyMother pe Netflix și, de obicei, nu mă deranjează filmele de groază, dar, la naiba, ăsta a fost un combustibil de coșmar declanșator”, potrivit The Sun.